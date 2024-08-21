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В Саратове воссоздадут расформированное училище химзащиты

В Саратове воссоздадут расформированное училище химзащиты - 21.08.2024, ПРАЙМ

В Саратове воссоздадут расформированное училище химзащиты

Училище химической защиты, расформированное в 2009 году, будет воссоздано в Саратове, заявил спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T19:54+0300

2024-08-21T19:54+0300

2024-08-21T19:54+0300

экономика

вячеслав володин

россия

саратов

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САРАТОВ, 21 авг — ПРАЙМ. Училище химической защиты, расформированное в 2009 году, будет воссоздано в Саратове, заявил спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин. "У нас есть шанс, что в Саратове появится училище химической защиты, обсуждал вопрос с министром обороны. Оно будет воссоздано, потому что мы с вами сохранили ту материальную базу, которая позволяет это сделать, а министр обороны поддержал. Поэтому со своей стороны планирую вместе с губернатором изучить, чем необходимо будет помочь для того, чтобы училище было восстановлено", — сказал Володин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе. Калининская военно-химическая школа, которая неоднократно меняла месторасположение и название, с 1954 года называлась Саратовским высшим военным училищем химической защиты. В 1998 году на его базе был создан Саратовский военный институт радиационной, химической и биологической защиты. В 2009 году он был расформирован.В марте Володин заявлял, что артиллерийское училище будет воссоздано в Саратове. В июне пресс-служба Минобороны сообщила, что главком Сухопутных войск Олег Салюков представил министру обороны Андрею Белоусову план развития инфраструктуры этого училища на три года. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о его создании.

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вячеслав володин, россия, саратов