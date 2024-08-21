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Сайт для фиксации сбоев в интернете "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Сайт для фиксации сбоев в интернете "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке
Сайт для фиксации сбоев в интернете "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке - 21.08.2024, ПРАЙМ
Сайт для фиксации сбоев в интернете "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке
Сайт "Сбой.рф", занимающийся отслеживанием сбоев в интернете и который, по его сообщению, сам находился под DDoS-атакой, восстановил работу, передает... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T23:00+0300
2024-08-21T23:00+0300
россия
атака
ddos-атаки
сбой
массовый сбой
глобальный сбой
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Сайт "Сбой.рф", занимающийся отслеживанием сбоев в интернете и который, по его сообщению, сам находился под DDoS-атакой, восстановил работу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в среду специалисты Роскомнадзора сообщили о сбое в работе некоторых сервисов на территории России, включая WhatsApp и Telegram. По информации ведомства, сбой произошёл из-за DDoS-атаки на российских операторов связи. Однако, как заявили операторы и интернет-провайдеры "Ростелеком", "Билайн" и Tele2, их сети работают в штатном режиме.Сервис "Сбой.рф" для отслеживания сбоев также был недоступен из-за DDoS-атаки. Позже "Лаборатория Касперского" сообщила РИА Новости, что с середины июля наблюдается увеличение количества DDoS-атак на российских операторов связи. При этом 95% этих атак исходит с IP-адресов внутри России, что ранее не было замечено компанией.
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россия, атака, ddos-атаки, сбой, массовый сбой, глобальный сбой
РОССИЯ, атака, DDos-атаки, сбой, массовый сбой, глобальный сбой
23:00 21.08.2024
 
Сайт для фиксации сбоев в интернете "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке

Сайт "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке, работа восстановлена

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкХакер за компьютером
Хакер за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Сайт "Сбой.рф", занимающийся отслеживанием сбоев в интернете и который, по его сообщению, сам находился под DDoS-атакой, восстановил работу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду специалисты Роскомнадзора сообщили о сбое в работе некоторых сервисов на территории России, включая WhatsApp и Telegram. По информации ведомства, сбой произошёл из-за DDoS-атаки на российских операторов связи. Однако, как заявили операторы и интернет-провайдеры "Ростелеком", "Билайн" и Tele2, их сети работают в штатном режиме.
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram
15:21
Сервис "Сбой.рф" для отслеживания сбоев также был недоступен из-за DDoS-атаки.
Позже "Лаборатория Касперского" сообщила РИА Новости, что с середины июля наблюдается увеличение количества DDoS-атак на российских операторов связи. При этом 95% этих атак исходит с IP-адресов внутри России, что ранее не было замечено компанией.
 
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