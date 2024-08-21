https://1prime.ru/20240821/sboy-851049209.html

Сайт для фиксации сбоев в интернете "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке

Сайт для фиксации сбоев в интернете "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке - 21.08.2024, ПРАЙМ

Сайт для фиксации сбоев в интернете "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке

Сайт "Сбой.рф", занимающийся отслеживанием сбоев в интернете и который, по его сообщению, сам находился под DDoS-атакой, восстановил работу, передает... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T23:00+0300

2024-08-21T23:00+0300

2024-08-21T23:00+0300

россия

атака

ddos-атаки

сбой

массовый сбой

глобальный сбой

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Сайт "Сбой.рф", занимающийся отслеживанием сбоев в интернете и который, по его сообщению, сам находился под DDoS-атакой, восстановил работу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в среду специалисты Роскомнадзора сообщили о сбое в работе некоторых сервисов на территории России, включая WhatsApp и Telegram. По информации ведомства, сбой произошёл из-за DDoS-атаки на российских операторов связи. Однако, как заявили операторы и интернет-провайдеры "Ростелеком", "Билайн" и Tele2, их сети работают в штатном режиме.Сервис "Сбой.рф" для отслеживания сбоев также был недоступен из-за DDoS-атаки. Позже "Лаборатория Касперского" сообщила РИА Новости, что с середины июля наблюдается увеличение количества DDoS-атак на российских операторов связи. При этом 95% этих атак исходит с IP-адресов внутри России, что ранее не было замечено компанией.

https://1prime.ru/20240821/ataka-851039436.html

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россия, атака, ddos-атаки, сбой, массовый сбой, глобальный сбой