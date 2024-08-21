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Чистая прибыль Selectel выросла на 21 процент

Чистая прибыль Selectel выросла на 21 процент - 21.08.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль Selectel выросла на 21 процент

Чистая прибыль крупного российского провайдера сервисов IT-инфраструктуры Selectel по МСФО в первом полугодии 2024 года увеличилась на 21% по сравнению с тем же | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T12:04+0300

2024-08-21T12:04+0300

2024-08-21T12:05+0300

россия

it-компании

чистая прибыль

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупного российского провайдера сервисов IT-инфраструктуры Selectel по МСФО в первом полугодии 2024 года увеличилась на 21% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 1,8 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. При этом выручка компании выросла более чем на четверть год к году и составила 6,1 миллиарда рублей. Выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов выросла на 29%, до 5,2 миллиарда рублей. Это, как отмечает компания, отражает стабильно растущий спрос на облачную IT-инфраструктуру среди российского бизнеса. Показатель скорректированной EBITDA вырос на четверть, до 3,5 миллиарда рублей, а рентабельность по скорректированной EBITDA составила 58%. Число клиентов за год выросло до 24,8 тысячи с 23,1 тысячи. Отмечается, что компания инвестирует в развитие инфраструктуры дата-центров и серверное оборудование. Так, капитальные затраты в первом полугодии 2024 года составили 2,3 миллиарда рублей. Из них 1,6 миллиарда рублей было вложено в серверное оборудование, что почти в четыре раза выше прошлого года. А 600 миллионов компания инвестировала в развитие инфраструктуры дата-центров в связи с развитием новой площадки дата-центра "Юрловский". Selectel с 2008 года предоставляет облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров, а также занимается разработкой и поддержкой программного обеспечения платформ на базе Open Source. По данным международного консалтингового агентства iKS-Consulting, по итогам 2023 года Selectel занимал четвертое место среди лидеров российского рынка облачных инфраструктурных сервисов с долей в 7,2%.

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россия, it-компании, чистая прибыль