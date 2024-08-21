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Азербайджан нарастил ж/д перевозки в рамках коридора "Север-Юг"
Азербайджан нарастил ж/д перевозки в рамках коридора "Север-Юг" - 21.08.2024, ПРАЙМ
Азербайджан нарастил ж/д перевозки в рамках коридора "Север-Юг"
Транзитные перевозки по железным дорогам Азербайджана в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" за январь – июль выросли на 25% по сравнению с... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T12:46+0300
2024-08-21T12:46+0300
2024-08-21T12:46+0300
экономика
азербайджан
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БАКУ, 21 авг – ПРАЙМ. Транзитные перевозки по железным дорогам Азербайджана в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" за январь – июль выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД). Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 августа по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что республика выделит 120 миллионов долларов в 2024 году на модернизацию железной дороги, проходящей по маршруту "Север-Юг". В свою очередь Путин заявлял, что развитие коридора "Север-Юг" принесет выгоду отношениям России и Азербайджана. "За январь-июль текущего года по железной дороге через территорию Азербайджана в рамках коридора "Север-Юг" было перевезено 434 651 тонна транзитных грузов. В январе-июле текущего года транзитные грузоперевозки по коридору "Север-Юг" выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Транзитные грузы перевозились по проходящему через Азербайджан коридору "Астара-Ялама" и "Ялама-Астара", - сообщили в АЖД. За январь-июль 2023 года по железной дороге через территорию Азербайджана в рамках коридора "Север-Юг" было перевезено 347 720 тонн транзитных грузов.
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азербайджан, мтк "север-юг"
Экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, МТК "Север-Юг"
Азербайджан нарастил ж/д перевозки в рамках коридора "Север-Юг"
АЖД: перевозки по ж/д дорогам Азербайджана по коридору "Север-Юг" выросли на 25%
БАКУ, 21 авг – ПРАЙМ. Транзитные перевозки по железным дорогам Азербайджана в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" за январь – июль выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 августа по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что республика выделит 120 миллионов долларов в 2024 году на модернизацию железной дороги, проходящей по маршруту "Север-Юг". В свою очередь Путин заявлял, что развитие коридора "Север-Юг" принесет выгоду отношениям России и Азербайджана.
"За январь-июль текущего года по железной дороге через территорию Азербайджана в рамках коридора "Север-Юг" было перевезено 434 651 тонна транзитных грузов. В январе-июле текущего года транзитные грузоперевозки по коридору "Север-Юг" выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Транзитные грузы перевозились по проходящему через Азербайджан коридору "Астара-Ялама" и "Ялама-Астара", - сообщили в АЖД.
За январь-июль 2023 года по железной дороге через территорию Азербайджана в рамках коридора "Север-Юг" было перевезено 347 720 тонн транзитных грузов.