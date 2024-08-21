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Мишустин призвал КНР совместно использовать возможности Севморпути
Мишустин призвал КНР совместно использовать возможности Севморпути - 21.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал КНР совместно использовать возможности Севморпути
Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном призвал совместно... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T12:08+0300
2024-08-21T12:08+0300
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экономика
северный морской путь
китай
михаил мишустин
ли цян
транспорт
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном призвал совместно использовать возможности Северного морского пути. В Москве проходят переговоры Мишустина и Ли Цяна в рамках 29-й регулярной встречи глав кабинетов министров двух стран. По словам Мишустина, необходимо для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия продолжать выстраивать надежные транспортно-логистические коридоры.."Совместно использовать возможности Северного морского пути", - отметил глава российского правительства.Ранее РЖД пустили из Архангельска первый поезд с контейнерами из Китая, доставленными по Северному морскому пути. В первом поезде 78 контейнеров с комплектующими для автомобилей.
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северный морской путь, китай, михаил мишустин, ли цян, транспорт
Экономика, Северный морской путь, КИТАЙ, Михаил Мишустин, Ли Цян, Транспорт
Мишустин призвал КНР совместно использовать возможности Севморпути
Мишустин призвал премьера Госсовета Китая совместно использовать возможности Севморпути
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном призвал совместно использовать возможности Северного морского пути.
В Москве проходят переговоры Мишустина и Ли Цяна в рамках 29-й регулярной встречи глав кабинетов министров двух стран.
По словам Мишустина, необходимо для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия продолжать выстраивать надежные транспортно-логистические коридоры.
Сечин заявил о возможности создания флота для Севморпути с Китаем
."Совместно использовать возможности Северного морского пути", - отметил глава российского правительства.
Ранее РЖД пустили из Архангельска первый поезд с контейнерами из Китая, доставленными по Северному морскому пути. В первом поезде 78 контейнеров с комплектующими для автомобилей.