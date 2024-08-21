https://1prime.ru/20240821/sevmorput-851032227.html

Мишустин призвал КНР совместно использовать возможности Севморпути

Мишустин призвал КНР совместно использовать возможности Севморпути - 21.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал КНР совместно использовать возможности Севморпути

Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном призвал совместно... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T12:08+0300

2024-08-21T12:08+0300

2024-08-21T12:08+0300

экономика

северный морской путь

китай

михаил мишустин

ли цян

транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/83208/50/832085038_0:193:1280:913_1920x0_80_0_0_f62688ee158c943a10fada3001d28e8e.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном призвал совместно использовать возможности Северного морского пути. В Москве проходят переговоры Мишустина и Ли Цяна в рамках 29-й регулярной встречи глав кабинетов министров двух стран. По словам Мишустина, необходимо для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия продолжать выстраивать надежные транспортно-логистические коридоры.."Совместно использовать возможности Северного морского пути", - отметил глава российского правительства.Ранее РЖД пустили из Архангельска первый поезд с контейнерами из Китая, доставленными по Северному морскому пути. В первом поезде 78 контейнеров с комплектующими для автомобилей.

https://1prime.ru/20240723/flot-850366224.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северный морской путь, китай, михаил мишустин, ли цян, транспорт