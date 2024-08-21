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Мишустин призвал КНР совместно использовать возможности Севморпути - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Мишустин призвал КНР совместно использовать возможности Севморпути
Мишустин призвал КНР совместно использовать возможности Севморпути - 21.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал КНР совместно использовать возможности Севморпути
Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном призвал совместно... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T12:08+0300
2024-08-21T12:08+0300
экономика
северный морской путь
китай
михаил мишустин
ли цян
транспорт
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном призвал совместно использовать возможности Северного морского пути. В Москве проходят переговоры Мишустина и Ли Цяна в рамках 29-й регулярной встречи глав кабинетов министров двух стран. По словам Мишустина, необходимо для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия продолжать выстраивать надежные транспортно-логистические коридоры.."Совместно использовать возможности Северного морского пути", - отметил глава российского правительства.Ранее РЖД пустили из Архангельска первый поезд с контейнерами из Китая, доставленными по Северному морскому пути. В первом поезде 78 контейнеров с комплектующими для автомобилей.
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северный морской путь, китай, михаил мишустин, ли цян, транспорт
Экономика, Северный морской путь, КИТАЙ, Михаил Мишустин, Ли Цян, Транспорт
12:08 21.08.2024
 
Мишустин призвал КНР совместно использовать возможности Севморпути

Мишустин призвал премьера Госсовета Китая совместно использовать возможности Севморпути

© РосморпортРосморречфлот
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© Росморпорт
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном призвал совместно использовать возможности Северного морского пути.
В Москве проходят переговоры Мишустина и Ли Цяна в рамках 29-й регулярной встречи глав кабинетов министров двух стран.
По словам Мишустина, необходимо для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия продолжать выстраивать надежные транспортно-логистические коридоры.
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."Совместно использовать возможности Северного морского пути", - отметил глава российского правительства.
Ранее РЖД пустили из Архангельска первый поезд с контейнерами из Китая, доставленными по Северному морскому пути. В первом поезде 78 контейнеров с комплектующими для автомобилей.
 
ЭкономикаСеверный морской путьКИТАЙМихаил МишустинЛи ЦянТранспорт
 
 
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