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В МИД РФ прокомментировали слова главы МИД ФРГ о теракте на "Севпотоках" - 21.08.2024, ПРАЙМ
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В МИД РФ прокомментировали слова главы МИД ФРГ о теракте на "Севпотоках"
В МИД РФ прокомментировали слова главы МИД ФРГ о теракте на "Севпотоках" - 21.08.2024, ПРАЙМ
В МИД РФ прокомментировали слова главы МИД ФРГ о теракте на "Севпотоках"
Слова главы МИД Германии об "обмене" информацией по терактам на "Северных потоках" являются ложью, заявили в МИД РФ. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:12+0300
2024-08-21T15:12+0300
политика
мид
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мид фрг
северные потоки
северные потоки
теракт на "северных потоках"
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Слова главы МИД Германии об "обмене" информацией по терактам на "Северных потоках" являются ложью, заявили в МИД РФ.МИД РФ заявил о необходимости проведения двусторонних консультаций с Германией по вопросу "Северных потоков".Новость дополняется...
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мид, мид рф, мид фрг, северные потоки, северные потоки, теракт на "северных потоках"
Политика, МИД, МИД РФ, МИД ФРГ, Северные потоки, СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ, теракт на "Северных потоках"
15:12 21.08.2024
 
В МИД РФ прокомментировали слова главы МИД ФРГ о теракте на "Севпотоках"

МИД: слова МИД ФРГ об обмене данными по терактам на "Севпотоках" являются ложью

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Слова главы МИД Германии об "обмене" информацией по терактам на "Северных потоках" являются ложью, заявили в МИД РФ.
МИД РФ заявил о необходимости проведения двусторонних консультаций с Германией по вопросу "Северных потоков".
Новость дополняется...
 
ПолитикаМИДМИД РФМИД ФРГСеверные потокиСЕВЕРНЫЕ ПОТОКИтеракт на "Северных потоках"
 
 
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