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В МИД РФ прокомментировали слова главы МИД ФРГ о теракте на "Севпотоках"
В МИД РФ прокомментировали слова главы МИД ФРГ о теракте на "Севпотоках" - 21.08.2024, ПРАЙМ
В МИД РФ прокомментировали слова главы МИД ФРГ о теракте на "Севпотоках"
Слова главы МИД Германии об "обмене" информацией по терактам на "Северных потоках" являются ложью, заявили в МИД РФ. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:12+0300
2024-08-21T15:12+0300
2024-08-21T15:12+0300
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теракт на "северных потоках"
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Слова главы МИД Германии об "обмене" информацией по терактам на "Северных потоках" являются ложью, заявили в МИД РФ.МИД РФ заявил о необходимости проведения двусторонних консультаций с Германией по вопросу "Северных потоков".Новость дополняется...
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Политика, МИД, МИД РФ, МИД ФРГ, Северные потоки, СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ, теракт на "Северных потоках"
В МИД РФ прокомментировали слова главы МИД ФРГ о теракте на "Севпотоках"
МИД: слова МИД ФРГ об обмене данными по терактам на "Севпотоках" являются ложью