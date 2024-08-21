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В МИД РФ прокомментировали слова главы МИД ФРГ о теракте на "Севпотоках"

В МИД РФ прокомментировали слова главы МИД ФРГ о теракте на "Севпотоках" - 21.08.2024, ПРАЙМ

В МИД РФ прокомментировали слова главы МИД ФРГ о теракте на "Севпотоках"

Слова главы МИД Германии об "обмене" информацией по терактам на "Северных потоках" являются ложью, заявили в МИД РФ. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T15:12+0300

2024-08-21T15:12+0300

2024-08-21T15:12+0300

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теракт на "северных потоках"

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Слова главы МИД Германии об "обмене" информацией по терактам на "Северных потоках" являются ложью, заявили в МИД РФ.МИД РФ заявил о необходимости проведения двусторонних консультаций с Германией по вопросу "Северных потоков".Новость дополняется...

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