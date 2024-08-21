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Стоимость набора школьных товаров в сетях в 2,3 раза ниже средней

Стоимость набора школьных товаров в сетях в 2,3 раза ниже средней - 21.08.2024, ПРАЙМ

Стоимость набора школьных товаров в сетях в 2,3 раза ниже средней

Минимальная стоимость набора школьных товаров в крупных российских торговых сетях в 2024 году составляет 6254 рубля для мальчика и 5949 рублей для девочки - это | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T11:29+0300

2024-08-21T11:29+0300

2024-08-21T11:30+0300

экономика

школа

торговля

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Минимальная стоимость набора школьных товаров в крупных российских торговых сетях в 2024 году составляет 6254 рубля для мальчика и 5949 рублей для девочки - это в 2,3 раза ниже, чем в среднем по стране, сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). "Аналитический центр Ассоциации компаний розничной торговли изучил стоимость базовых товаров для школы в крупных торговых сетях. По данным мониторинга АКОРТ, минимальная стоимость комплекта необходимых школьных товаров в сетевой рознице в 2024 году составляет 6254 рубля для мальчика и 5949 рублей для девочки", - говорится в сообщении. В эту сумму вошли базовый набор школьных канцтоваров, школьная форма (рубашка, брюки, носки, ботинки для мальчиков; блузка, сарафан, колготки, туфли для девочек), а также кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки и школьный ранец. "Стоимость необходимого комплекта школьных товаров в сетевой рознице оказалась в 2,3 раза ниже, чем в среднем по стране: ранее аналитический сервис "Платформа ОФД" оценил средние расходы россиян на покупку аналогичного набора товаров в 14 926 рублей", - указывает ассоциация. Как отметили в АКОРТ, за год в крупных торговых сетях на 7,2% снизилась стоимость базового набора школьных канцтоваров - в него входят тетрадь, школьный дневник, альбом для рисования, авторучка, карандаш, набор фломастеров, комплект цветных карандашей, пенал и линейка. Если год назад он стоил 447 рублей, то сейчас 415 рублей. На такую динамику повлияло снижение стоимости пеналов - в среднем их минимальная цена уменьшилась на 23%, до 91 рубля. "Большинство ритейлеров – членов АКОРТ удержали минимальные цены на школьные тетради на уровне 2023 и 2022 годов — в пределах 4,5–5,9 рублей за штуку, а также сохранили прошлогодний уровень цен на альбомы для рисования — их минимальная цена за год в среднем выросла всего на 1%", - отметили в ассоциации. Цена на школьную канцелярию в крупных торговых сетях в три раза меньше, чем в среднем по стране: по данным "Платформы ОФД", средняя стоимость набора канцелярских принадлежностей для школы в 2024 году составляет 1201 рубль. А больше всего в торговых сетях подешевели ранцы — на 42% в годовом выражении, до 1159 рублей, отметили в АКОРТ.

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школа, торговля