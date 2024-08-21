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В России впервые оштрафовали VPN-провайдера - 21.08.2024, ПРАЙМ
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В России впервые оштрафовали VPN-провайдера
В России впервые оштрафовали VPN-провайдера - 21.08.2024, ПРАЙМ
В России впервые оштрафовали VPN-провайдера
VPN-провайдер Hidemy.network* был оштрафован на 400 тысяч рублей за публикации в своем Telegram-канале без маркировки иностранного агента, заявили агентству РИА | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T16:42+0300
2024-08-21T16:42+0300
россия
штраф
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. VPN-провайдер Hidemy.network* был оштрафован на 400 тысяч рублей за публикации в своем Telegram-канале без маркировки иностранного агента, заявили агентству РИА Новости в Таганском суде Москвы."Постановлением Таганского районного суда города Москвы юрлицо – Hidemy.network Ltd.* признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", - отметили в суде.Такого рода штраф является первым для VPN-сервиса в России. В ноябре 2023 года Минюст присвоил статус иностранного агента компании Hidemy.network Ltd.* из-за публикаций в Telegram-канале с фейковой информацией о Вооруженных силах России.*Организация признана в России иностранным агентом
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Новости
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россия, штраф
РОССИЯ, штраф
16:42 21.08.2024
 
В России впервые оштрафовали VPN-провайдера

Hidemy.network* оштрафовали на 400 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. VPN-провайдер Hidemy.network* был оштрафован на 400 тысяч рублей за публикации в своем Telegram-канале без маркировки иностранного агента, заявили агентству РИА Новости в Таганском суде Москвы.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы юрлицо – Hidemy.network Ltd.* признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей", - отметили в суде.
Такого рода штраф является первым для VPN-сервиса в России. В ноябре 2023 года Минюст присвоил статус иностранного агента компании Hidemy.network Ltd.* из-за публикаций в Telegram-канале с фейковой информацией о Вооруженных силах России.
*Организация признана в России иностранным агентом
 
РОССИЯштраф
 
 
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