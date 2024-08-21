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Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине - 21.08.2024, ПРАЙМ
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине
Партия "Демократический союз центра" в парламенте Швейцарии обвиняет ЕС в том, что он проводит политику экспансии в Украине, Грузии и Молдове, говорится в... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T23:53+0300
2024-08-21T23:53+0300
политика
молдавия
грузия
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ЖЕНЕВА, 21 авг – ПРАЙМ. Партия "Демократический союз центра" в парламенте Швейцарии обвиняет ЕС в том, что он проводит политику экспансии в Украине, Грузии и Молдове, говорится в заявлении UDC. В заявлении UDC говорится, что цели Швейцарии как нейтрального и независимого государства не совпадают с целями Европейского союза. Европейский союз позиционирует себя как геополитический игрок и проводит очевидную политику расширения своего влияния на Украину, Грузию и Республику Молдова."Демократический союз центра" — крупнейшая партия в швейцарском парламенте, имеющая 62 места из 200. Она выступает против вступления Швейцарии в Евросоюз и НАТО, так как считает, что страна должна сохранять свой строгий нейтралитет. Кроме того, UDC выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на территорию Украины.Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но с 24 февраля 2022 года она присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России. Берн заблокировал российские активы на 8,8 миллиарда долларов, включая около 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,45 миллиарда долларов) активов ЦБ РФ. Швейцария внимательно следит за дискуссиями о конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
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молдавия, грузия, ес
Политика, МОЛДАВИЯ, ГРУЗИЯ, ЕС
23:53 21.08.2024
 
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине

Швейцарская партия UDC обвинила ЕС в экспансии на Украине, в Грузии и Молдавии

© fotolia.com / PXWЦюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© fotolia.com / PXW
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ЖЕНЕВА, 21 авг – ПРАЙМ. Партия "Демократический союз центра" в парламенте Швейцарии обвиняет ЕС в том, что он проводит политику экспансии в Украине, Грузии и Молдове, говорится в заявлении UDC.
В заявлении UDC говорится, что цели Швейцарии как нейтрального и независимого государства не совпадают с целями Европейского союза. Европейский союз позиционирует себя как геополитический игрок и проводит очевидную политику расширения своего влияния на Украину, Грузию и Республику Молдова.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Американские оружейные склады опустели из-за поставок Украине, заявил Трамп
Вчера, 23:07
"Демократический союз центра" — крупнейшая партия в швейцарском парламенте, имеющая 62 места из 200. Она выступает против вступления Швейцарии в Евросоюз и НАТО, так как считает, что страна должна сохранять свой строгий нейтралитет. Кроме того, UDC выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на территорию Украины.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но с 24 февраля 2022 года она присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России. Берн заблокировал российские активы на 8,8 миллиарда долларов, включая около 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,45 миллиарда долларов) активов ЦБ РФ. Швейцария внимательно следит за дискуссиями о конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
 
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