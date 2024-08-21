https://1prime.ru/20240821/shveytsariya-851049890.html
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине - 21.08.2024, ПРАЙМ
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине
Партия "Демократический союз центра" в парламенте Швейцарии обвиняет ЕС в том, что он проводит политику экспансии в Украине, Грузии и Молдове, говорится в... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T23:53+0300
2024-08-21T23:53+0300
2024-08-21T23:53+0300
политика
молдавия
грузия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/18/763461853_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b80f6fbf9b4743e53402ba01956d703f.jpg
ЖЕНЕВА, 21 авг – ПРАЙМ. Партия "Демократический союз центра" в парламенте Швейцарии обвиняет ЕС в том, что он проводит политику экспансии в Украине, Грузии и Молдове, говорится в заявлении UDC. В заявлении UDC говорится, что цели Швейцарии как нейтрального и независимого государства не совпадают с целями Европейского союза. Европейский союз позиционирует себя как геополитический игрок и проводит очевидную политику расширения своего влияния на Украину, Грузию и Республику Молдова."Демократический союз центра" — крупнейшая партия в швейцарском парламенте, имеющая 62 места из 200. Она выступает против вступления Швейцарии в Евросоюз и НАТО, так как считает, что страна должна сохранять свой строгий нейтралитет. Кроме того, UDC выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на территорию Украины.Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но с 24 февраля 2022 года она присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России. Берн заблокировал российские активы на 8,8 миллиарда долларов, включая около 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,45 миллиарда долларов) активов ЦБ РФ. Швейцария внимательно следит за дискуссиями о конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
https://1prime.ru/20240821/oruzhie-851049331.html
молдавия
грузия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/18/763461853_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_79208ff7a489b8b5da1bb9fbd6328bef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, грузия, ес
Политика, МОЛДАВИЯ, ГРУЗИЯ, ЕС
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила ЕС в экспансии на Украине
Швейцарская партия UDC обвинила ЕС в экспансии на Украине, в Грузии и Молдавии
ЖЕНЕВА, 21 авг – ПРАЙМ. Партия "Демократический союз центра" в парламенте Швейцарии обвиняет ЕС в том, что он проводит политику экспансии в Украине, Грузии и Молдове, говорится в заявлении UDC.
В заявлении UDC говорится, что цели Швейцарии как нейтрального и независимого государства не совпадают с целями Европейского союза. Европейский союз позиционирует себя как геополитический игрок и проводит очевидную политику расширения своего влияния на Украину, Грузию и Республику Молдова.
Американские оружейные склады опустели из-за поставок Украине, заявил Трамп
"Демократический союз центра" — крупнейшая партия в швейцарском парламенте, имеющая 62 места из 200. Она выступает против вступления Швейцарии в Евросоюз и НАТО, так как считает, что страна должна сохранять свой строгий нейтралитет. Кроме того, UDC выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на территорию Украины.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но с 24 февраля 2022 года она присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России. Берн заблокировал российские активы на 8,8 миллиарда долларов, включая около 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,45 миллиарда долларов) активов ЦБ РФ. Швейцария внимательно следит за дискуссиями о конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.