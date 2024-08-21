https://1prime.ru/20240821/sotrudnichestvo-851033073.html
В КНР рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
В КНР рассказали о перспективах сотрудничества с Россией - 21.08.2024, ПРАЙМ
В КНР рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
Китайская сторона не сомневается в плодотворном сотрудничестве с Москвой, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T12:24+0300
2024-08-21T12:24+0300
2024-08-21T12:24+0300
китай
россия
сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Китайская сторона не сомневается в плодотворном сотрудничестве с Москвой, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян."Мы полностью уверены в дальнейшем укреплении многогранного взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул китайский премьер в ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он уточнил, что Москва и Пекин продолжают активное сотрудничество в области взаимных инвестиций и энергетических поставок. Премьер рассказал, что в ходе переговоров будут поставлены конкретные задачи для заложения основы дальнейшего развития отношений государств.
https://1prime.ru/20240821/mishustin-851032832.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, сотрудничество
КИТАЙ, РОССИЯ, сотрудничество
В КНР рассказали о перспективах сотрудничества с Россией
Премьер Госсовета КНР заявил, что полностью уверен в углублении сотрудничества с РФ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Китайская сторона не сомневается в плодотворном сотрудничестве с Москвой, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
"Мы полностью уверены в дальнейшем укреплении многогранного взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул китайский премьер в ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Он уточнил, что Москва и Пекин продолжают активное сотрудничество в области взаимных инвестиций и энергетических поставок. Премьер рассказал, что в ходе переговоров будут поставлены конкретные задачи для заложения основы дальнейшего развития отношений государств.
Россия стала лидером по поставкам нефти и газа в Китай, заявил Мишустин