https://1prime.ru/20240821/sotrudnichestvo-851033073.html

В КНР рассказали о перспективах сотрудничества с Россией

В КНР рассказали о перспективах сотрудничества с Россией - 21.08.2024, ПРАЙМ

В КНР рассказали о перспективах сотрудничества с Россией

Китайская сторона не сомневается в плодотворном сотрудничестве с Москвой, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T12:24+0300

2024-08-21T12:24+0300

2024-08-21T12:24+0300

китай

россия

сотрудничество

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Китайская сторона не сомневается в плодотворном сотрудничестве с Москвой, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян."Мы полностью уверены в дальнейшем укреплении многогранного взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул китайский премьер в ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он уточнил, что Москва и Пекин продолжают активное сотрудничество в области взаимных инвестиций и энергетических поставок. Премьер рассказал, что в ходе переговоров будут поставлены конкретные задачи для заложения основы дальнейшего развития отношений государств.

https://1prime.ru/20240821/mishustin-851032832.html

китай

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китай, россия, сотрудничество