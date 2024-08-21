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Контакты с Россией полезнее, чем их отсутствие, заявили в Сенате США
Контакты с Россией полезнее, чем их отсутствие, заявили в Сенате США - 21.08.2024, ПРАЙМ
Контакты с Россией полезнее, чем их отсутствие, заявили в Сенате США
Проведение контакта с Россией по украинскому вопросу в ближайшее время вряд ли состоится, но, в любом случае, любой диалог лучше, чем его полное отсутствие. Об... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T08:56+0300
2024-08-21T08:56+0300
2024-08-21T09:30+0300
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ЧИКАГО (США), 21 авг - ПРАЙМ. Проведение контакта с Россией по украинскому вопросу в ближайшее время вряд ли состоится, но, в любом случае, любой диалог лучше, чем его полное отсутствие. Об этом РИА Новости рассказал опрошенный источник в Сенате США."Не в ближайшем будущем", - отметил собеседник агентства в ответ на вопрос, как он оценивает перспективу российско-американского взаимодействия по украинскому конфликту.Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что страны должны провести переговоры, так как любые контакты между ними полезнее, чем их отсутствие.
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россия, сша, украина
Контакты с Россией полезнее, чем их отсутствие, заявили в Сенате США
В американском Сенате сочли, что контакты с Россией полезнее, чем их отсутствие
ЧИКАГО (США), 21 авг - ПРАЙМ. Проведение контакта с Россией по украинскому вопросу в ближайшее время вряд ли состоится, но, в любом случае, любой диалог лучше, чем его полное отсутствие. Об этом РИА Новости рассказал опрошенный источник в Сенате США.
"Не в ближайшем будущем", - отметил собеседник агентства в ответ на вопрос, как он оценивает перспективу российско-американского взаимодействия по украинскому конфликту.
Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что страны должны провести переговоры, так как любые контакты между ними полезнее, чем их отсутствие.