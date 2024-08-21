https://1prime.ru/20240821/ssha-851023937.html

Контакты с Россией полезнее, чем их отсутствие, заявили в Сенате США

Контакты с Россией полезнее, чем их отсутствие, заявили в Сенате США - 21.08.2024, ПРАЙМ

Контакты с Россией полезнее, чем их отсутствие, заявили в Сенате США

Проведение контакта с Россией по украинскому вопросу в ближайшее время вряд ли состоится, но, в любом случае, любой диалог лучше, чем его полное отсутствие. Об... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T08:56+0300

2024-08-21T08:56+0300

2024-08-21T09:30+0300

россия

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75762/31/757623186_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_bc47c8768ca643bcb795978dd9695693.jpg

ЧИКАГО (США), 21 авг - ПРАЙМ. Проведение контакта с Россией по украинскому вопросу в ближайшее время вряд ли состоится, но, в любом случае, любой диалог лучше, чем его полное отсутствие. Об этом РИА Новости рассказал опрошенный источник в Сенате США."Не в ближайшем будущем", - отметил собеседник агентства в ответ на вопрос, как он оценивает перспективу российско-американского взаимодействия по украинскому конфликту.Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что страны должны провести переговоры, так как любые контакты между ними полезнее, чем их отсутствие.

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина