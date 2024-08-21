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Катастрофа. Американцев предупредили о рисках конфликта на три фронта

Катастрофа. Американцев предупредили о рисках конфликта на три фронта - 21.08.2024, ПРАЙМ

Катастрофа. Американцев предупредили о рисках конфликта на три фронта

США столкнутся с рисками при необходимости вести вооруженные конфликты одновременно с Китаем, Россией и Ираном, пишет китайское издание Global Times. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T10:17+0300

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2024-08-21T10:17+0300

сша

россия

иран

китай

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. США столкнутся с рисками при необходимости вести вооруженные конфликты одновременно с Китаем, Россией и Ираном, пишет китайское издание Global Times.Как отмечается, несмотря на это, в США все громче звучат призывы к участию в трех вооруженных конфликтах одновременно. С одним из них, в частности, выступил генеральный директор компании — разработчика программного обеспечения Palantir Алекс Карп.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВоенно-промышленный комплекс США заинтересован в развязывании конфликтов для увеличения продаж оружия и развития отраслей. Однако исторический опыт говорит, что военные стратегии на нескольких фронтах часто заканчиваются катастрофически.Ведение трех конфликтов одновременно может привести к истощению ресурсов США и ухудшению международной репутации.Антивоенный активист Джимми Дор, считает, что военно-промышленный комплекс является врагом США, который обкрадывает страну, отнимая у нее сотни миллиардов и триллионы долларов..Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, россия, иран, китай