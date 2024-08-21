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Катастрофа. Американцев предупредили о рисках конфликта на три фронта - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Катастрофа. Американцев предупредили о рисках конфликта на три фронта
Катастрофа. Американцев предупредили о рисках конфликта на три фронта - 21.08.2024, ПРАЙМ
Катастрофа. Американцев предупредили о рисках конфликта на три фронта
США столкнутся с рисками при необходимости вести вооруженные конфликты одновременно с Китаем, Россией и Ираном, пишет китайское издание Global Times. | 21.08.2024, ПРАЙМ
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сша
россия
иран
китай
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. США столкнутся с рисками при необходимости вести вооруженные конфликты одновременно с Китаем, Россией и Ираном, пишет китайское издание Global Times.Как отмечается, несмотря на это, в США все громче звучат призывы к участию в трех вооруженных конфликтах одновременно. С одним из них, в частности, выступил генеральный директор компании — разработчика программного обеспечения Palantir Алекс Карп.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВоенно-промышленный комплекс США заинтересован в развязывании конфликтов для увеличения продаж оружия и развития отраслей. Однако исторический опыт говорит, что военные стратегии на нескольких фронтах часто заканчиваются катастрофически.Ведение трех конфликтов одновременно может привести к истощению ресурсов США и ухудшению международной репутации.Антивоенный активист Джимми Дор, считает, что военно-промышленный комплекс является врагом США, который обкрадывает страну, отнимая у нее сотни миллиардов и триллионы долларов..Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, россия, иран, китай
США, РОССИЯ, ИРАН, КИТАЙ
10:17 21.08.2024
 
Катастрофа. Американцев предупредили о рисках конфликта на три фронта

GT: участие США в конфликтах на трех фронтах повлечет поражение Америки

© РИА Новости . Владимир Родионов | Перейти в медиабанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Владимир Родионов
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. США столкнутся с рисками при необходимости вести вооруженные конфликты одновременно с Китаем, Россией и Ираном, пишет китайское издание Global Times.
Как отмечается, несмотря на это, в США все громче звучат призывы к участию в трех вооруженных конфликтах одновременно. С одним из них, в частности, выступил генеральный директор компании — разработчика программного обеспечения Palantir Алекс Карп.
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Военно-промышленный комплекс США заинтересован в развязывании конфликтов для увеличения продаж оружия и развития отраслей. Однако исторический опыт говорит, что военные стратегии на нескольких фронтах часто заканчиваются катастрофически.
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15 августа, 22:47
Ведение трех конфликтов одновременно может привести к истощению ресурсов США и ухудшению международной репутации.
Антивоенный активист Джимми Дор, считает, что военно-промышленный комплекс является врагом США, который обкрадывает страну, отнимая у нее сотни миллиардов и триллионы долларов..
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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