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ВВС США в 2025 году начнут готовиться к конфликту с Китаем, выяснило СМИ
ВВС США в 2025 году начнут готовиться к конфликту с Китаем, выяснило СМИ - 21.08.2024, ПРАЙМ
ВВС США в 2025 году начнут готовиться к конфликту с Китаем, выяснило СМИ
Летом 2025 года военно-воздушные силы США планируют провести учения в Тихом океане для проверки своей готовности к возможному военному столкновению с Китаем,... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T13:02+0300
2024-08-21T13:02+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Летом 2025 года военно-воздушные силы США планируют провести учения в Тихом океане для проверки своей готовности к возможному военному столкновению с Китаем, пишет издание Defense One со ссылкой на начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Олвина.Американский генерал отметил, что учения продлятся две недели, и участие в них примут подразделения с Аляски, Гавайев, Гуама и континентальной части Соединенных Штатов. По словам Олвина, военные будут отрабатывать действия с трудной обстановке, при этом поддерживая на больших расстояниях.Генерал добавил, что грядущие учения получили название 25 REFORPAC. Они запланированы в рамках совместных австралийско-американских учений Talisman Sabre.
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сша, китай, учения
ВВС США в 2025 году начнут готовиться к конфликту с Китаем, выяснило СМИ
Defense One: США проведут учения в Тихом океане на случай конфликта с Китаем
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Летом 2025 года военно-воздушные силы США планируют провести учения в Тихом океане для проверки своей готовности к возможному военному столкновению с Китаем, пишет издание Defense One со ссылкой на начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Олвина.
Американский генерал отметил, что учения продлятся две недели, и участие в них примут подразделения с Аляски, Гавайев, Гуама и континентальной части Соединенных Штатов. По словам Олвина, военные будут отрабатывать действия с трудной обстановке, при этом поддерживая на больших расстояниях.
Генерал добавил, что грядущие учения получили название 25 REFORPAC. Они запланированы в рамках совместных австралийско-американских учений Talisman Sabre.
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