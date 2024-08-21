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Ретейлер "М.Видео" отказался от тяжбы с МТС за товарный знак M.Money
Ретейлер "М.Видео" отказался от тяжбы с МТС за товарный знак M.Money - 21.08.2024, ПРАЙМ
Ретейлер "М.Видео" отказался от тяжбы с МТС за товарный знак M.Money
Суд по интеллектуальным правам (СИП) по просьбе ПАО "М.Видео" вернул ему иск, в котором этот крупный российский продавец электроники и бытовой техники просил... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:38+0300
2024-08-21T10:38+0300
2024-08-21T10:45+0300
россия
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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) по просьбе ПАО "М.Видео" вернул ему иск, в котором этот крупный российский продавец электроники и бытовой техники просил частично прекратить правовую охрану товарного знака M.Money, принадлежащего мобильному оператору МТС, следует из опубликованного определения суда. Иск поступил в суд 11 июля. СИП оставлял его без движения, поскольку к нему не были приложены доказательства уплаты госпошлины и направления копий в адрес участников спора. Устранить недостатки ритейлер должен был до 19 августа, но 13 августа от ситца поступило ходатайство о возвращении искового заявления. В пресс-службе ретейлера в середине июля сообщили РИА Новости, что группа "М.Видео-Эльдорадо" и МТС договорились в досудебном порядке урегулирования спора по бренду M.Money и иск находится "в процессе отзыва". Истца бренд интересовал для двух классов услуг, включающих, например, такие услуги, как реклама, менеджмент в сфере бизнеса, финансовые, валютные и банковские услуги, страховые услуги, услуги в сфере недвижимости. По мнению "М.Видео", ответчик в этих сферах своим товарным знаком не пользуется. По данным Роспатента, "Мобильные телесистемы" зарегистрировали свой товарный знак M.Money в 2018 году. Он действует для одного класса товаров, включающего, в частности, бумагу и картон, печатную продукцию, фотографии, канцелярские и офисные принадлежности, материалы для рисования и принадлежности для художников, шрифты, клише типографские и т.д., и четырех классов услуг. Среди услуг, на которые не распространяются притязания истца, - телекоммуникации, теле- и радиовещание, обеспечение доступа в интернет, спутниковая связь, строительство, ремонт. Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". В мае компания объявила о том, что готовит допэмиссию 30 миллионов обыкновенных акций. А выкупить ее всю предварительно согласился один из крупнейших акционеров компании - холдинг SFI.
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ПРАЙМ
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россия, м.видео, мтс
Ретейлер "М.Видео" отказался от тяжбы с МТС за товарный знак M.Money
Ретейлер "М.Видео" отказался от разбирательства с МТС за товарный знак M.Money
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) по просьбе ПАО "М.Видео" вернул ему иск, в котором этот крупный российский продавец электроники и бытовой техники просил частично прекратить правовую охрану товарного знака M.Money, принадлежащего мобильному оператору МТС, следует из опубликованного определения суда.
Иск поступил в суд 11 июля. СИП оставлял его без движения, поскольку к нему не были приложены доказательства уплаты госпошлины и направления копий в адрес участников спора. Устранить недостатки ритейлер должен был до 19 августа, но 13 августа от ситца поступило ходатайство о возвращении искового заявления.
В пресс-службе ретейлера в середине июля сообщили РИА Новости, что группа "М.Видео-Эльдорадо" и МТС договорились в досудебном порядке урегулирования спора по бренду M.Money и иск находится "в процессе отзыва".
Истца бренд интересовал для двух классов услуг, включающих, например, такие услуги, как реклама, менеджмент в сфере бизнеса, финансовые, валютные и банковские услуги, страховые услуги, услуги в сфере недвижимости. По мнению "М.Видео", ответчик в этих сферах своим товарным знаком не пользуется.
По данным Роспатента, "Мобильные телесистемы" зарегистрировали свой товарный знак M.Money в 2018 году. Он действует для одного класса товаров, включающего, в частности, бумагу и картон, печатную продукцию, фотографии, канцелярские и офисные принадлежности, материалы для рисования и принадлежности для художников, шрифты, клише типографские и т.д., и четырех классов услуг. Среди услуг, на которые не распространяются притязания истца, - телекоммуникации, теле- и радиовещание, обеспечение доступа в интернет, спутниковая связь, строительство, ремонт.
Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". В мае компания объявила о том, что готовит допэмиссию 30 миллионов обыкновенных акций. А выкупить ее всю предварительно согласился один из крупнейших акционеров компании - холдинг SFI.