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Шашечки или ехать. Кто и зачем спекулирует на подорожании такси

Шашечки или ехать. Кто и зачем спекулирует на подорожании такси - 21.08.2024, ПРАЙМ

Шашечки или ехать. Кто и зачем спекулирует на подорожании такси

Такси с 1 сентября непременно подорожает, но виноваты в этом не федеральные законы, а высокие комиссии агрегаторов и удорожание автомобилей, рассказала... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T02:02+0300

2024-08-21T02:02+0300

2024-08-21T02:02+0300

такси

закон о такси

ип

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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Такси с 1 сентября непременно подорожает, но виноваты в этом не федеральные законы, а высокие комиссии агрегаторов и удорожание автомобилей, рассказала агентству "Прайм" директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.В СМИ активно обсуждают вступление в силу с 1 сентября 2024 года 278-ФЗ, в рамках которого на каждое транспортное средство должен быть оформлен полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОсновная причина волнений в том, что для оформления полиса водитель такси и автомобиль должны быть внесены в региональные реестры, а для этого водитель обязан иметь разрешение на работу. По данным агрегаторов, оно есть только у четверти таксистов в Москве. Среди самозанятых его получили только 1,5%, среди работников таксопарков – 60%. Из-за новых издержек таксисты могут покинуть рынок, что взвинтит цены, предупреждают эксперты.При этом самозанятым без оформления ИП разрешено работать водителями такси только с 1 сентября 2023 года, то есть, с момента вступления в силу Федерального закона 580-ФЗ об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Согласно предположению экспертов, появление за год 1,5 миллионов самозанятых водителей подняло цены на треть, что явно противоречит рыночным законам.Но дело в том, что появление закона заставило многих таксистов выйти из тени. Требование же оформления полиса ОСГОП таксистами появилось в 278-ФЗ в момент принятия этого закона, то есть в июне прошлого года."То есть заявление ассоциации носит спекулятивный характер шантажа. Сегодня поднятие темы роста цен на такси явно носит признаки использования принципов поведенческой экономики, когда, создавая информационную шумиху по поводу роста цен, готовится общественное мнение к такому росту", - считает Сорокина.К объективным причинам удорожания такси она отнесла рост стоимости новых автомобилей. Дело в том, что большинство цифровых агрегаторов предъявляют требования к году выпуска автомобиля. Также 580-ФЗ ввел требования к внешнему виду автомобилей - цветовую гамму такси устанавливают регионы и это еще одна из статей расходов таксистов помимо ОСГОП.Однако основная статья расходов — это комиссия цифровым агрегаторам и таксопаркам. Если таксопарков в каждом регионе несколько и конкуренция не позволяет им задирать цены, то с агрегаторами все иначе. По данным самих таксистов, примерно от 25 до 30% выручки уходит на оплату услуг сервисов, тогда как аренда самого такси обходится в 3-7% от выручки.Так что роста цен на такси не избежать. Его причина не в федеральных законах, цель которых упорядочить деятельность такси и повысить безопасность пассажиров, а в желании некоторых бизнесменов повысить свою прибыль в том числе с применением законов поведенческой экономики, заключила экономист.

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такси, закон о такси, ип