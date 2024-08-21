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Стало известно, во сколько россиянам обойдется новый вид страхования такси

Стало известно, во сколько россиянам обойдется новый вид страхования такси - 21.08.2024, ПРАЙМ

Стало известно, во сколько россиянам обойдется новый вид страхования такси

Вступление в силу требований об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) для такси с 1 сентября обойдется пассажирам в 52... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T12:14+0300

2024-08-21T12:14+0300

2024-08-21T12:14+0300

россия

всс

такси

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Вступление в силу требований об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) для такси с 1 сентября обойдется пассажирам в 52 копейки за каждую поездку, а стоимость полиса для таксистов составит в среднем около 2,5-3,5 тысячи рублей в год, подсчитал Всероссийский союз страховщиков (ВСС). "Согласно предварительным расчетам Всероссийского союза страховщиков, новый вид страхования обойдется пассажиру в 52 копейки на каждую поездку, а стоимость полиса обязательного страхования ответственности владельца такси перед пассажирами составит в среднем около 2,5-3,5 тысячи рублей в год", – цитирует пресс-служба президента ВСС и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгения Уфимцева. Закон, распространяющий ОСГОП на перевозки легковыми такси, вступает в силу с 1 сентября текущего года. Уфимцев отметил, что тарифы по ОСГОП устанавливаются ЦБ в пределах тарифного коридора. "Границы стоимости полиса ОСГОП для такси рассчитаны по установленному Банком России тарифу, и будут составлять от 1,3 тысячи до 5,4 тысячи рублей в год в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика. На фоне дохода водителя такси, который может составлять около 260 тысяч рублей в месяц, согласно публичным исследованиям, полис на год по цене около 3 тысяч рублей не будет являться нагрузкой", - заявил он. Согласно закону, все таксисты в России к 1 сентября должны оформить полис ОСГОП. Он должен защитить клиентов во время поездки. Так, в случае причинения вреда жизни и здоровью пассажиров такси возмещение будет выплачиваться из лимита не 500 тысяч рублей, как по ОСАГО, а из расчета 2 миллиона рублей по ОСГОП. Отсутствие у перевозчика договора ОСГОП и данных о нем в региональном реестре перевозчиков легковым такси будет рассматриваться как нарушение. В этом случае действие разрешения на перевозку легковым такси будет приостановлено, а через 30 дней - аннулировано.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, всс, такси