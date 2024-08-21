https://1prime.ru/20240821/tesla-851036288.html

Tesla отзывает тысячи автомобилей из-за опасной проблемы

Tesla отзывает тысячи автомобилей из-за опасной проблемы - 21.08.2024, ПРАЙМ

Tesla отзывает тысячи автомобилей из-за опасной проблемы

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 9 тысяч машин Model X из-за нарушения технологии приклеивания элементов декоративной панели к... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T13:57+0300

2024-08-21T13:57+0300

2024-08-21T13:58+0300

tesla

илон маск

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 9 тысяч машин Model X из-за нарушения технологии приклеивания элементов декоративной панели к крыше, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Компания Tesla отзывает некоторые автомобили Model X 2016 года выпуска. Декоративные элементы панели передней и центральной частей крыши могут быть приклеены без грунтовки", - говорится в сообщении. Согласно документу, отзыву подлежат 9 136 автомобилей. Регулятор предупреждает, что отделка может оторваться во время движения автомобиля, что может создать опасность на дороге и увеличить риск возникновения аварийной ситуации. О похожей проблеме регулятор сообщал в ноябре 2020 года, но тогда были затронуты элементы передней и задней частей крыши. Отзыву также подлежала партия из 9 136 автомобилей. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

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tesla, илон маск, дтп