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Tesla отзывает тысячи автомобилей из-за опасной проблемы - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Tesla отзывает тысячи автомобилей из-за опасной проблемы
Tesla отзывает тысячи автомобилей из-за опасной проблемы - 21.08.2024, ПРАЙМ
Tesla отзывает тысячи автомобилей из-за опасной проблемы
Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 9 тысяч машин Model X из-за нарушения технологии приклеивания элементов декоративной панели к... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T13:57+0300
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tesla
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 9 тысяч машин Model X из-за нарушения технологии приклеивания элементов декоративной панели к крыше, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Компания Tesla отзывает некоторые автомобили Model X 2016 года выпуска. Декоративные элементы панели передней и центральной частей крыши могут быть приклеены без грунтовки", - говорится в сообщении. Согласно документу, отзыву подлежат 9 136 автомобилей. Регулятор предупреждает, что отделка может оторваться во время движения автомобиля, что может создать опасность на дороге и увеличить риск возникновения аварийной ситуации. О похожей проблеме регулятор сообщал в ноябре 2020 года, но тогда были затронуты элементы передней и задней частей крыши. Отзыву также подлежала партия из 9 136 автомобилей. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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tesla, илон маск, дтп
Tesla, Илон Маск, ДТП
13:57 21.08.2024 (обновлено: 13:58 21.08.2024)
 
Tesla отзывает тысячи автомобилей из-за опасной проблемы

NHTSA: Tesla отзовет более 9 тысяч автомобилей из-за отклеивающихся частей панели крыши

© Unsplash/Austin RamseyЛоготип Tesla
Логотип Tesla
© Unsplash/Austin Ramsey
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает более 9 тысяч машин Model X из-за нарушения технологии приклеивания элементов декоративной панели к крыше, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Компания Tesla отзывает некоторые автомобили Model X 2016 года выпуска. Декоративные элементы панели передней и центральной частей крыши могут быть приклеены без грунтовки", - говорится в сообщении. Согласно документу, отзыву подлежат 9 136 автомобилей.
Регулятор предупреждает, что отделка может оторваться во время движения автомобиля, что может создать опасность на дороге и увеличить риск возникновения аварийной ситуации.
О похожей проблеме регулятор сообщал в ноябре 2020 года, но тогда были затронуты элементы передней и задней частей крыши. Отзыву также подлежала партия из 9 136 автомобилей.
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Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
 
TeslaИлон МаскДТП
 
 
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