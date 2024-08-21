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Бизнесмен Титов высмеял продажи фейковых белорусских вин в России
Бизнесмен Титов высмеял продажи фейковых белорусских вин в России - 21.08.2024, ПРАЙМ
Бизнесмен Титов высмеял продажи фейковых белорусских вин в России
Владелец Группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов отреагировал словами "Белоруссия — страна чудес" на сообщение о том, что Минский завод игристых вин получил... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:49+0300
2024-08-21T15:49+0300
2024-08-21T15:49+0300
россия
белоруссия
португалия
вино
игристое вино
абрау-дюрсо
борис титов
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Владелец Группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов отреагировал словами "Белоруссия — страна чудес" на сообщение о том, что Минский завод игристых вин получил декларацию соответствия для ввоза в Россию нового напитка, пишет РБК. "По странному совпадению, именно с таким названием у нас продается вино из Португалии. Подделка, наверное", — предположил Титов. Он подчеркнул, что "у Минского завода ни своего вина, ни своего имени". У отечественных производителей, напротив, есть и вино, и имя. "Чужого вина и фейковых названий нам не надо. Да и с настоящими португальскими винами мы вполне сравнимся", - резюмировал бизнесмен. Повышение пошлин на вино и крепкий алкоголь из недружественных стран приведет к существенному увеличению розничных цен, сообщало ранее РБК. Увеличение цен ожидается для бюджетных импортных вин (на 10-15%) и премиальных крепких напитков (на 20-25%). По данным опрошенных изданием экспертов, рост цен затронет сильнее всего нижний ценовой сегмент.
https://1prime.ru/20240821/vino-851022367.html
белоруссия
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РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, вино, игристое вино, Абрау-Дюрсо, Борис Титов
Бизнесмен Титов высмеял продажи фейковых белорусских вин в России
Титов назвал Белоруссию "страной чудес" из-за продаж фейковых вин в РФ