https://1prime.ru/20240821/titov-851040677.html

Бизнесмен Титов высмеял продажи фейковых белорусских вин в России

Бизнесмен Титов высмеял продажи фейковых белорусских вин в России - 21.08.2024, ПРАЙМ

Бизнесмен Титов высмеял продажи фейковых белорусских вин в России

Владелец Группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов отреагировал словами "Белоруссия — страна чудес" на сообщение о том, что Минский завод игристых вин получил... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T15:49+0300

2024-08-21T15:49+0300

2024-08-21T15:49+0300

россия

белоруссия

португалия

вино

игристое вино

абрау-дюрсо

борис титов

https://cdnn.1prime.ru/img/83390/29/833902955_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_4bf3489d4292cb4ae7e57d6512cb826b.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Владелец Группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов отреагировал словами "Белоруссия — страна чудес" на сообщение о том, что Минский завод игристых вин получил декларацию соответствия для ввоза в Россию нового напитка, пишет РБК. "По странному совпадению, именно с таким названием у нас продается вино из Португалии. Подделка, наверное", — предположил Титов. Он подчеркнул, что "у Минского завода ни своего вина, ни своего имени". У отечественных производителей, напротив, есть и вино, и имя. "Чужого вина и фейковых названий нам не надо. Да и с настоящими португальскими винами мы вполне сравнимся", - резюмировал бизнесмен. Повышение пошлин на вино и крепкий алкоголь из недружественных стран приведет к существенному увеличению розничных цен, сообщало ранее РБК. Увеличение цен ожидается для бюджетных импортных вин (на 10-15%) и премиальных крепких напитков (на 20-25%). По данным опрошенных изданием экспертов, рост цен затронет сильнее всего нижний ценовой сегмент.

https://1prime.ru/20240821/vino-851022367.html

белоруссия

португалия

абрау-дюрсо

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, португалия, вино, игристое вино, абрау-дюрсо, борис титов