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В России спрогнозировали удвоение объема товарооборота с Китаем к 2030 году - 21.08.2024, ПРАЙМ
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В России спрогнозировали удвоение объема товарооборота с Китаем к 2030 году
В России спрогнозировали удвоение объема товарооборота с Китаем к 2030 году - 21.08.2024, ПРАЙМ
В России спрогнозировали удвоение объема товарооборота с Китаем к 2030 году
К 2030 году двусторонняя торговля России и Китая может вырасти вдвое в том случае, если будут преодолены препятствия в расчетах банков обеих стран, рассказал... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:15+0300
2024-08-21T11:15+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. К 2030 году двусторонняя торговля России и Китая может вырасти вдвое в том случае, если будут преодолены препятствия в расчетах банков обеих стран, рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Эксперт добавил, что в прошлом году товарооборот Москвы и Пекина достиг 240 миллиарда долларов, а в этом году он должен превысить и этот рекордный показатель. Как отмечает Дмитриев, такая динамика обусловлена снижением различных препятствий, а также переходу на взаимные расчеты в национальных валютах, доля которых на текущий момент превышает 90 процента.Директор РФПИ, что аналитики ожидают удвоения объема взаимной торговли между Россией и Китаем, но только с учетом того, что все существующие барьеры будут устранены.
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россия, китай, товарооборот
РОССИЯ, КИТАЙ, товарооборот
11:15 21.08.2024
 
В России спрогнозировали удвоение объема товарооборота с Китаем к 2030 году

Дмитриев: РФ и Китай могут удвоить объем товарооборота к 2030 году

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРФ КИТАЙ
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. К 2030 году двусторонняя торговля России и Китая может вырасти вдвое в том случае, если будут преодолены препятствия в расчетах банков обеих стран, рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Эксперт добавил, что в прошлом году товарооборот Москвы и Пекина достиг 240 миллиарда долларов, а в этом году он должен превысить и этот рекордный показатель.
Как отмечает Дмитриев, такая динамика обусловлена снижением различных препятствий, а также переходу на взаимные расчеты в национальных валютах, доля которых на текущий момент превышает 90 процента.
Директор РФПИ, что аналитики ожидают удвоения объема взаимной торговли между Россией и Китаем, но только с учетом того, что все существующие барьеры будут устранены.
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Россия и Китай расширяют использование национальных валют, заявил Мишустин
10:32
 
РОССИЯКИТАЙтоварооборот
 
 
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