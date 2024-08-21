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В России спрогнозировали удвоение объема товарооборота с Китаем к 2030 году
В России спрогнозировали удвоение объема товарооборота с Китаем к 2030 году - 21.08.2024, ПРАЙМ
В России спрогнозировали удвоение объема товарооборота с Китаем к 2030 году
К 2030 году двусторонняя торговля России и Китая может вырасти вдвое в том случае, если будут преодолены препятствия в расчетах банков обеих стран, рассказал... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:15+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. К 2030 году двусторонняя торговля России и Китая может вырасти вдвое в том случае, если будут преодолены препятствия в расчетах банков обеих стран, рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Эксперт добавил, что в прошлом году товарооборот Москвы и Пекина достиг 240 миллиарда долларов, а в этом году он должен превысить и этот рекордный показатель. Как отмечает Дмитриев, такая динамика обусловлена снижением различных препятствий, а также переходу на взаимные расчеты в национальных валютах, доля которых на текущий момент превышает 90 процента.Директор РФПИ, что аналитики ожидают удвоения объема взаимной торговли между Россией и Китаем, но только с учетом того, что все существующие барьеры будут устранены.
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россия, китай, товарооборот
РОССИЯ, КИТАЙ, товарооборот
В России спрогнозировали удвоение объема товарооборота с Китаем к 2030 году
Дмитриев: РФ и Китай могут удвоить объем товарооборота к 2030 году
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. К 2030 году двусторонняя торговля России и Китая может вырасти вдвое в том случае, если будут преодолены препятствия в расчетах банков обеих стран, рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Эксперт добавил, что в прошлом году товарооборот Москвы и Пекина достиг 240 миллиарда долларов, а в этом году он должен превысить и этот рекордный показатель.
Как отмечает Дмитриев, такая динамика обусловлена снижением различных препятствий, а также переходу на взаимные расчеты в национальных валютах, доля которых на текущий момент превышает 90 процента.
Директор РФПИ, что аналитики ожидают удвоения объема взаимной торговли между Россией и Китаем, но только с учетом того, что все существующие барьеры будут устранены.
Россия и Китай расширяют использование национальных валют, заявил Мишустин