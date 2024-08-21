Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия намерена нарастить взаимные поездки туристов с КНР, заявил Мишустин - 21.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240821/turizm-851031586.html
Россия намерена нарастить взаимные поездки туристов с КНР, заявил Мишустин
Россия намерена нарастить взаимные поездки туристов с КНР, заявил Мишустин - 21.08.2024, ПРАЙМ
Россия намерена нарастить взаимные поездки туристов с КНР, заявил Мишустин
Россия рассчитывает к концу 2024 года удвоить показатель взаимных поездок туристов РФ и КНР - до двух миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:54+0300
2024-08-21T11:54+0300
россия
китай
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849685869_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_b29609ae4c10ec3a8b355488df93dd21.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия рассчитывает к концу 2024 года удвоить показатель взаимных поездок туристов РФ и КНР - до двух миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "В прошлом году количество туристических поездок между нашими странами превысило миллион человек. К концу декабря рассчитываем удвоить этот показатель. Всё это помогает нашим гражданам больше общаться, дружить и лучше понимать друг друга", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849685869_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_71746ee54a5cc8daab5de29e1aab0ba3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, михаил мишустин
РОССИЯ, КИТАЙ, Михаил Мишустин
11:54 21.08.2024
 
Россия намерена нарастить взаимные поездки туристов с КНР, заявил Мишустин

Мишустин: Россия рассчитывает удвоить показатель взаимных поездок туристов с КНР

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия рассчитывает к концу 2024 года удвоить показатель взаимных поездок туристов РФ и КНР - до двух миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"В прошлом году количество туристических поездок между нашими странами превысило миллион человек. К концу декабря рассчитываем удвоить этот показатель. Всё это помогает нашим гражданам больше общаться, дружить и лучше понимать друг друга", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета.
 
РОССИЯКИТАЙМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала