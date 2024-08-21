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Россия намерена нарастить взаимные поездки туристов с КНР, заявил Мишустин

Россия намерена нарастить взаимные поездки туристов с КНР, заявил Мишустин - 21.08.2024, ПРАЙМ

Россия намерена нарастить взаимные поездки туристов с КНР, заявил Мишустин

Россия рассчитывает к концу 2024 года удвоить показатель взаимных поездок туристов РФ и КНР - до двух миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T11:54+0300

2024-08-21T11:54+0300

2024-08-21T11:54+0300

россия

китай

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия рассчитывает к концу 2024 года удвоить показатель взаимных поездок туристов РФ и КНР - до двух миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "В прошлом году количество туристических поездок между нашими странами превысило миллион человек. К концу декабря рассчитываем удвоить этот показатель. Всё это помогает нашим гражданам больше общаться, дружить и лучше понимать друг друга", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета.

китай

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россия, китай, михаил мишустин