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Россия намерена нарастить взаимные поездки туристов с КНР, заявил Мишустин
Россия намерена нарастить взаимные поездки туристов с КНР, заявил Мишустин - 21.08.2024, ПРАЙМ
Россия намерена нарастить взаимные поездки туристов с КНР, заявил Мишустин
Россия рассчитывает к концу 2024 года удвоить показатель взаимных поездок туристов РФ и КНР - до двух миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:54+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия рассчитывает к концу 2024 года удвоить показатель взаимных поездок туристов РФ и КНР - до двух миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "В прошлом году количество туристических поездок между нашими странами превысило миллион человек. К концу декабря рассчитываем удвоить этот показатель. Всё это помогает нашим гражданам больше общаться, дружить и лучше понимать друг друга", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета.
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россия, китай, михаил мишустин
РОССИЯ, КИТАЙ, Михаил Мишустин
Россия намерена нарастить взаимные поездки туристов с КНР, заявил Мишустин
Мишустин: Россия рассчитывает удвоить показатель взаимных поездок туристов с КНР
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россия рассчитывает к концу 2024 года удвоить показатель взаимных поездок туристов РФ и КНР - до двух миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"В прошлом году количество туристических поездок между нашими странами превысило миллион человек. К концу декабря рассчитываем удвоить этот показатель. Всё это помогает нашим гражданам больше общаться, дружить и лучше понимать друг друга", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета.