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В России могут продлить мораторий на экспорт угля и антрацита, пишут СМИ - 21.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240821/ugol-851024356.html
В России могут продлить мораторий на экспорт угля и антрацита, пишут СМИ
В России могут продлить мораторий на экспорт угля и антрацита, пишут СМИ - 21.08.2024, ПРАЙМ
В России могут продлить мораторий на экспорт угля и антрацита, пишут СМИ
Российские власти рассмотрят продление моратория на экспортную пошлину на энергетический уголь и антрацит после его истечения 31 августа, сообщает "Коммерсант". | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T09:20+0300
2024-08-21T09:20+0300
экономика
россия
уголь
экспорт
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российские власти рассмотрят продление моратория на экспортную пошлину на энергетический уголь и антрацит после его истечения 31 августа, сообщает "Коммерсант"."Профильные министерства обсуждают продление моратория на курсовую экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита, который истекает 31 августа. Минфин и Минэкономразвития выступают за восстановление пошлины, но участники рынка указывают на остающуюся сложной ситуацию в отрасли, где прибыль за год сократилась более чем в 30 раз", - сказано в публикации.В настоящее время экспортные цены на уголь остаются ниже, чем во время ценового ралли 2022 года, наблюдается убыточность в сегментах энергетического угля и антрацита. По данным второго квартала 2024 года, ситуация на рынках и в отрасли не изменилась в положительную сторону.В издании отметили, средняя цена на энергетический уголь снизилась на 3%, а цена на металлургический уголь остается стабильной. Доналоговая прибыль угольных компаний за первые пять месяцев 2024 года сократилась значительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем экспорта угля уменьшился на 16-40%.
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россия, уголь, экспорт
Экономика, РОССИЯ, уголь, экспорт
09:20 21.08.2024
 
В России могут продлить мораторий на экспорт угля и антрацита, пишут СМИ

"Ъ": власти обсуждают продление моратория на экспорт угля и антрацита

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российские власти рассмотрят продление моратория на экспортную пошлину на энергетический уголь и антрацит после его истечения 31 августа, сообщает "Коммерсант".
"Профильные министерства обсуждают продление моратория на курсовую экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита, который истекает 31 августа. Минфин и Минэкономразвития выступают за восстановление пошлины, но участники рынка указывают на остающуюся сложной ситуацию в отрасли, где прибыль за год сократилась более чем в 30 раз", - сказано в публикации.
В настоящее время экспортные цены на уголь остаются ниже, чем во время ценового ралли 2022 года, наблюдается убыточность в сегментах энергетического угля и антрацита. По данным второго квартала 2024 года, ситуация на рынках и в отрасли не изменилась в положительную сторону.
В издании отметили, средняя цена на энергетический уголь снизилась на 3%, а цена на металлургический уголь остается стабильной. Доналоговая прибыль угольных компаний за первые пять месяцев 2024 года сократилась значительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем экспорта угля уменьшился на 16-40%.
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