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В России могут продлить мораторий на экспорт угля и антрацита, пишут СМИ

В России могут продлить мораторий на экспорт угля и антрацита, пишут СМИ - 21.08.2024, ПРАЙМ

В России могут продлить мораторий на экспорт угля и антрацита, пишут СМИ

Российские власти рассмотрят продление моратория на экспортную пошлину на энергетический уголь и антрацит после его истечения 31 августа, сообщает "Коммерсант". | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T09:20+0300

2024-08-21T09:20+0300

2024-08-21T09:20+0300

экономика

россия

уголь

экспорт

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российские власти рассмотрят продление моратория на экспортную пошлину на энергетический уголь и антрацит после его истечения 31 августа, сообщает "Коммерсант"."Профильные министерства обсуждают продление моратория на курсовую экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита, который истекает 31 августа. Минфин и Минэкономразвития выступают за восстановление пошлины, но участники рынка указывают на остающуюся сложной ситуацию в отрасли, где прибыль за год сократилась более чем в 30 раз", - сказано в публикации.В настоящее время экспортные цены на уголь остаются ниже, чем во время ценового ралли 2022 года, наблюдается убыточность в сегментах энергетического угля и антрацита. По данным второго квартала 2024 года, ситуация на рынках и в отрасли не изменилась в положительную сторону.В издании отметили, средняя цена на энергетический уголь снизилась на 3%, а цена на металлургический уголь остается стабильной. Доналоговая прибыль угольных компаний за первые пять месяцев 2024 года сократилась значительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем экспорта угля уменьшился на 16-40%.

https://1prime.ru/20240724/ugol-850399104.html

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россия, уголь, экспорт