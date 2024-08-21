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Китай назвал США крупнейшим создателем стратегических рисков ядерной угрозы
Китай назвал США крупнейшим создателем стратегических рисков ядерной угрозы - 21.08.2024, ПРАЙМ
Китай назвал США крупнейшим создателем стратегических рисков ядерной угрозы
Пекин обеспокоен сообщениями об одобрении президентом США Джо Байденом засекреченной ядерной стратегии. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Мао | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:33+0300
2024-08-21T10:33+0300
2024-08-21T10:33+0300
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ПЕКИН, 21 авг - ПРАЙМ. Пекин обеспокоен сообщениями об одобрении президентом США Джо Байденом засекреченной ядерной стратегии. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.По словам дипломата, китайская сторона выражает беспокойство по поводу того, что США продвигают теорию "китайской ядерной угрозы" в качестве предлога для отказа от своих обязательств по разоружению."Сегодня Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире создателем стратегических рисков ядерной угрозы", - заметила она.Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первым и поддерживает свой ядерный потенциал на минимальном уровне для обеспечения национальной безопасности, заключили в ведомстве.Согласно данным газеты New York Times, в этой стратегии США впервые упоминается план сдерживания Китая в свете его растущего ядерного арсенала, а также координированных вызовов со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы.
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китай, сша, ядерное оружие
Политика, КИТАЙ, США, ядерное оружие
Китай назвал США крупнейшим создателем стратегических рисков ядерной угрозы
МИД КНР: США является крупнейшим создателем стратегических рисков ядерной угрозы
ПЕКИН, 21 авг - ПРАЙМ. Пекин обеспокоен сообщениями об одобрении президентом США Джо Байденом засекреченной ядерной стратегии. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
По словам дипломата, китайская сторона выражает беспокойство по поводу того, что США продвигают теорию "китайской ядерной угрозы" в качестве предлога для отказа от своих обязательств по разоружению.
"Сегодня Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире создателем стратегических рисков ядерной угрозы", - заметила она.
Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первым и поддерживает свой ядерный потенциал на минимальном уровне для обеспечения национальной безопасности, заключили в ведомстве.
Согласно данным газеты New York Times, в этой стратегии США впервые упоминается план сдерживания Китая в свете его растущего ядерного арсенала, а также координированных вызовов со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы.
"На нескольких фронтах". В Китае обратились к США с мрачной новостью