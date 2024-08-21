https://1prime.ru/20240821/ukraina-851023660.html

Враждебность Латвии продлевают агонию киевского режима, заявила Захарова

Враждебность Латвии продлевают агонию киевского режима, заявила Захарова - 21.08.2024, ПРАЙМ

Враждебность Латвии продлевают агонию киевского режима, заявила Захарова

Отправка Ригой Киеву дронов является подтверждением того, что Латвия напрямую вовлечена в украинский конфликт, заявила пресс-секретарь российского Министерства... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T08:45+0300

2024-08-21T08:45+0300

2024-08-21T08:45+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Отправка Ригой Киеву дронов является подтверждением того, что Латвия напрямую вовлечена в украинский конфликт, заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.По словам дипломата, таким образом власти Латвии только продлевают агонию киевского режима."Официальная Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства от того, что латвийское оружие используется режимом Владимира Зеленского для убийств мирных жителей и обстрелов российских городов", - сказала она.Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявлял, что Рига планирует поставить Киеву 500 беспилотников. Позднее глава латвийского Минобороны утверждал, что страна уже подготовила к отправке на Украину очередные 500 беспилотников.

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