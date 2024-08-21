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Враждебность Латвии продлевают агонию киевского режима, заявила Захарова
Враждебность Латвии продлевают агонию киевского режима, заявила Захарова - 21.08.2024, ПРАЙМ
Враждебность Латвии продлевают агонию киевского режима, заявила Захарова
Отправка Ригой Киеву дронов является подтверждением того, что Латвия напрямую вовлечена в украинский конфликт, заявила пресс-секретарь российского Министерства... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T08:45+0300
2024-08-21T08:45+0300
2024-08-21T08:45+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Отправка Ригой Киеву дронов является подтверждением того, что Латвия напрямую вовлечена в украинский конфликт, заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.По словам дипломата, таким образом власти Латвии только продлевают агонию киевского режима."Официальная Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства от того, что латвийское оружие используется режимом Владимира Зеленского для убийств мирных жителей и обстрелов российских городов", - сказала она.Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявлял, что Рига планирует поставить Киеву 500 беспилотников. Позднее глава латвийского Минобороны утверждал, что страна уже подготовила к отправке на Украину очередные 500 беспилотников.
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РОССИЯ, УКРАИНА, ЛАТВИЯ, МИД
Враждебность Латвии продлевают агонию киевского режима, заявила Захарова
Захарова: отправка БПЛА Киеву подтверждает вовлеченность Латвии в конфликт
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Отправка Ригой Киеву дронов является подтверждением того, что Латвия напрямую вовлечена в украинский конфликт, заявила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
По словам дипломата, таким образом власти Латвии только продлевают агонию киевского режима.
"Официальная Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства от того, что латвийское оружие используется режимом Владимира Зеленского для убийств мирных жителей и обстрелов российских городов", - сказала она.
Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявлял, что Рига планирует поставить Киеву 500 беспилотников. Позднее глава латвийского Минобороны утверждал, что страна уже подготовила к отправке на Украину очередные 500 беспилотников.
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