Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев рассказал, чем обернется вторжение ВСУ в Курскую область - 21.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240821/ukraina-851025248.html
Медведев рассказал, чем обернется вторжение ВСУ в Курскую область
Медведев рассказал, чем обернется вторжение ВСУ в Курскую область - 21.08.2024, ПРАЙМ
Медведев рассказал, чем обернется вторжение ВСУ в Курскую область
Решение Киева осуществить попытку прорыва в Курскую область приведет лишь к росту потерь в рядах ВСУ. Об этом своем Telegram-канале написал заместитель... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T09:42+0300
2024-08-21T09:43+0300
россия
украина
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ee7184e978e8a409ad64a97d1c287ec7.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Решение Киева осуществить попытку прорыва в Курскую область приведет лишь к росту потерь в рядах ВСУ. Об этом своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов", - написал глава "Единой России".Он также упомянул одного западного политика, в чьей стране готовился план провокации на российской территории. Медведев порекомендовал ему не радоваться операции ВСУ, так как ситуация для Украины в результате акта терроризма только ухудшится.Ранее 6 августа Вооруженные силы Украины попытались вторгнуться на территорию Курской области. Как докладывал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В нескольких российских регионах, таких как Белгородская, Курская и Брянская области, действует режим контртеррористической операции (КТО).
https://1prime.ru/20240820/ukraina-851005735.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_472fd66d8d4edc3ecd5fbbb21ed627c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, дмитрий медведев
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Медведев
09:42 21.08.2024 (обновлено: 09:43 21.08.2024)
 
Медведев рассказал, чем обернется вторжение ВСУ в Курскую область

Медведев: решение Украины совершить теракт в Курске приведет к росту ее потерь

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Решение Киева осуществить попытку прорыва в Курскую область приведет лишь к росту потерь в рядах ВСУ. Об этом своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов", - написал глава "Единой России".
Он также упомянул одного западного политика, в чьей стране готовился план провокации на российской территории. Медведев порекомендовал ему не радоваться операции ВСУ, так как ситуация для Украины в результате акта терроризма только ухудшится.
Ранее 6 августа Вооруженные силы Украины попытались вторгнуться на территорию Курской области. Как докладывал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В нескольких российских регионах, таких как Белгородская, Курская и Брянская области, действует режим контртеррористической операции (КТО).
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
В США раскрыли, как Зеленский подставил себя атакой на Курскую область
Вчера, 13:21
 
РОССИЯУКРАИНАДмитрий Медведев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала