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Медведев рассказал, чем обернется вторжение ВСУ в Курскую область
Медведев рассказал, чем обернется вторжение ВСУ в Курскую область - 21.08.2024, ПРАЙМ
Медведев рассказал, чем обернется вторжение ВСУ в Курскую область
Решение Киева осуществить попытку прорыва в Курскую область приведет лишь к росту потерь в рядах ВСУ. Об этом своем Telegram-канале написал заместитель... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T09:42+0300
2024-08-21T09:42+0300
2024-08-21T09:43+0300
россия
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Решение Киева осуществить попытку прорыва в Курскую область приведет лишь к росту потерь в рядах ВСУ. Об этом своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов", - написал глава "Единой России".Он также упомянул одного западного политика, в чьей стране готовился план провокации на российской территории. Медведев порекомендовал ему не радоваться операции ВСУ, так как ситуация для Украины в результате акта терроризма только ухудшится.Ранее 6 августа Вооруженные силы Украины попытались вторгнуться на территорию Курской области. Как докладывал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В нескольких российских регионах, таких как Белгородская, Курская и Брянская области, действует режим контртеррористической операции (КТО).
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россия, украина, дмитрий медведев
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, чем обернется вторжение ВСУ в Курскую область
Медведев: решение Украины совершить теракт в Курске приведет к росту ее потерь
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ.
Решение Киева осуществить попытку прорыва в Курскую область приведет лишь к росту потерь в рядах ВСУ. Об этом своем Telegram-канале
написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов", - написал глава "Единой России".
Он также упомянул одного западного политика, в чьей стране готовился план провокации на российской территории. Медведев порекомендовал ему не радоваться операции ВСУ, так как ситуация для Украины в результате акта терроризма только ухудшится.
Ранее 6 августа Вооруженные силы Украины попытались вторгнуться на территорию Курской области. Как докладывал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В нескольких российских регионах, таких как Белгородская, Курская и Брянская области, действует режим контртеррористической операции (КТО).
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