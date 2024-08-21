https://1prime.ru/20240821/ukraina-851025248.html

Медведев рассказал, чем обернется вторжение ВСУ в Курскую область

Медведев рассказал, чем обернется вторжение ВСУ в Курскую область - 21.08.2024, ПРАЙМ

Медведев рассказал, чем обернется вторжение ВСУ в Курскую область

Решение Киева осуществить попытку прорыва в Курскую область приведет лишь к росту потерь в рядах ВСУ. Об этом своем Telegram-канале написал заместитель... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T09:42+0300

2024-08-21T09:42+0300

2024-08-21T09:43+0300

россия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Решение Киева осуществить попытку прорыва в Курскую область приведет лишь к росту потерь в рядах ВСУ. Об этом своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов", - написал глава "Единой России".Он также упомянул одного западного политика, в чьей стране готовился план провокации на российской территории. Медведев порекомендовал ему не радоваться операции ВСУ, так как ситуация для Украины в результате акта терроризма только ухудшится.Ранее 6 августа Вооруженные силы Украины попытались вторгнуться на территорию Курской области. Как докладывал начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.В нескольких российских регионах, таких как Белгородская, Курская и Брянская области, действует режим контртеррористической операции (КТО).

https://1prime.ru/20240820/ukraina-851005735.html

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россия, украина, дмитрий медведев