https://1prime.ru/20240821/ukraina-851026201.html

В Турции указали на панику Запада из-за событий в Курской области

В Турции указали на панику Запада из-за событий в Курской области - 21.08.2024, ПРАЙМ

В Турции указали на панику Запада из-за событий в Курской области

Западные страны обеспокоены тем, что предсказуемый провал украинской армии в Курской области откроет новые фронты на самой Украине. Такое мнение высказал... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T10:03+0300

2024-08-21T10:03+0300

2024-08-21T10:03+0300

россия

турция

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запад

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АНКАРА, 21 авг - ПРАЙМ. Западные страны обеспокоены тем, что предсказуемый провал украинской армии в Курской области откроет новые фронты на самой Украине. Такое мнение высказал председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек."Действия Киева в Курской области - это попытка как можно больше втянуть НАТО в конфликт на Украине, сесть за стол переговоров с "сильной позицией", но усилия - тщетны. Украина попала в еще большую пропасть. Ожидаемый провал ВСУ в Курской области откроет фронты внутри самой Украины", - заявил он.Перинчек отметил, что провал Запада также можно наблюдать в ближневосточном регионе, а также на китайско-тайваньском и сирийском направлениях. По его словам, в действия ВСУ в Курске отчетливо чувствуется спешка и паника, но не настрой на успех.

https://1prime.ru/20240820/khab-850995944.html

турция

украина

запад

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россия, турция, украина, запад