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На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе
На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе - 21.08.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе
Украине не удастся вернуть себе утраченные территории, в том числе Крым, ее проигрышное положение не изменит даже попытка вторжения в Курскую область, пишет... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:59+0300
2024-08-21T10:59+0300
2024-08-21T10:59+0300
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Украине не удастся вернуть себе утраченные территории, в том числе Крым, ее проигрышное положение не изменит даже попытка вторжения в Курскую область, пишет издание Le Point."<…> Диспропорция сил такова, что кажется нереальным думать, что она вернет себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года", — пишет издание.Согласно материалу издания, Вооруженные силы Украины уже находятся на последнем издыхании, они несут большие потери, чем российская армия. Более того, все тяжелее становится повседневная жизнь украинцев.Также под вопросом остается дальнейшая военная помощь Киеву со стороны Вашингтона. Издание указывает, что в Москве это прекрасно понимают, поэтому президент России Владимир Путин ждет итогов выборов в Штатах.
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РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ, ЗАПАД
На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе
Le Point: Киев не сможет вернуть себе Крым и Донбасс
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ.
Украине не удастся вернуть себе утраченные территории, в том числе Крым, ее проигрышное положение не изменит даже попытка вторжения в Курскую область, пишет издание
Le Point.
"<…> Диспропорция сил такова, что кажется нереальным думать, что она вернет себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года", — пишет издание.
Согласно материалу издания, Вооруженные силы Украины уже находятся на последнем издыхании, они несут большие потери, чем российская армия. Более того, все тяжелее становится повседневная жизнь украинцев.
Также под вопросом остается дальнейшая военная помощь Киеву со стороны Вашингтона. Издание указывает, что в Москве это прекрасно понимают, поэтому президент России Владимир Путин ждет итогов выборов в Штатах.
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