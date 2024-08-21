Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе - 21.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240821/ukraina-851028153.html
На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе
На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе - 21.08.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе
Украине не удастся вернуть себе утраченные территории, в том числе Крым, ее проигрышное положение не изменит даже попытка вторжения в Курскую область, пишет... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:59+0300
2024-08-21T10:59+0300
россия
украина
крым
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849227745_0:198:3074:1927_1920x0_80_0_0_2c109fe885c499bd10cef0042b01311f.jpg
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Украине не удастся вернуть себе утраченные территории, в том числе Крым, ее проигрышное положение не изменит даже попытка вторжения в Курскую область, пишет издание Le Point."&lt;…&gt; Диспропорция сил такова, что кажется нереальным думать, что она вернет себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года", — пишет издание.Согласно материалу издания, Вооруженные силы Украины уже находятся на последнем издыхании, они несут большие потери, чем российская армия. Более того, все тяжелее становится повседневная жизнь украинцев.Также под вопросом остается дальнейшая военная помощь Киеву со стороны Вашингтона. Издание указывает, что в Москве это прекрасно понимают, поэтому президент России Владимир Путин ждет итогов выборов в Штатах.
https://1prime.ru/20240821/ssha-851026741.html
украина
крым
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849227745_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_438642a2d1696f3e70dd8b7e16800ef7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, крым, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ, ЗАПАД
10:59 21.08.2024
 
На Западе сделали неожиданное признание о Крыме и Донбассе

Le Point: Киев не сможет вернуть себе Крым и Донбасс

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Украине не удастся вернуть себе утраченные территории, в том числе Крым, ее проигрышное положение не изменит даже попытка вторжения в Курскую область, пишет издание Le Point.
"<…> Диспропорция сил такова, что кажется нереальным думать, что она вернет себе все территории, потерянные в 2014 году и даже в феврале 2022 года", — пишет издание.
Согласно материалу издания, Вооруженные силы Украины уже находятся на последнем издыхании, они несут большие потери, чем российская армия. Более того, все тяжелее становится повседневная жизнь украинцев.
Также под вопросом остается дальнейшая военная помощь Киеву со стороны Вашингтона. Издание указывает, что в Москве это прекрасно понимают, поэтому президент России Владимир Путин ждет итогов выборов в Штатах.
Статуя Свободы в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Катастрофа. Американцев предупредили о рисках конфликта на три фронта
10:17
 
РОССИЯУКРАИНАКРЫМЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала