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Запад вцепился в Украину мертвой хваткой: у нее есть то, что нужно США
Запад вцепился в Украину мертвой хваткой: у нее есть то, что нужно США - 21.08.2024, ПРАЙМ
Запад вцепился в Украину мертвой хваткой: у нее есть то, что нужно США
Запад ведет опосредованную войну с Москвой через Украину, чтобы заполучить ископаемые ресурсы, говорится в материале издания Нови Стандард. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T12:02+0300
2024-08-21T12:02+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Запад ведет опосредованную войну с Москвой через Украину, чтобы заполучить ископаемые ресурсы, говорится в материале издания Нови Стандард."Пример Украины совершенно ясно доказывает, что вопрос о добыче редких металлов, в том числе, разумеется, лития, — это в первую очередь геополитический вопрос, который напрямую связан со страхом коллективного Запада потерять доминирующее положение в мире", - говорится в тексте публикации.Отмечается, что стремление заполучить литий и титан обусловлено их востребованностью в производстве аккумуляторов для электромобилей, аэрокосмической и автомобильной промышленности.Американские сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь посетили Киев и обозначили стратегическое направление политики США в отношении Украины, напоминая о больших запасах редких полезных ископаемых на украинской территории.Авторы материала отметили, что Украина обладает значительными запасами титана, лития, галлия, бериллия, циркония, графита и апатита, которые нужны для различных отраслей промышленности, в том числе для производства полупроводников, развития атомной энергетики и электроники.США, которые покрывают свои потребности в титане за счет импорта, заинтересованы в контроле над этими ресурсами, а крупнейшие месторождения титановых руд в Украине сейчас находятся под контролем киевского режима. Такой расклад позволит Вашингтону удовлетворять свои потребности в титане исключительно за счет украинской руды, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ*Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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украина, сша
Запад вцепился в Украину мертвой хваткой: у нее есть то, что нужно США
НС: Запад развязал конфликт на Украине, чтобы захватить ее ресурсы
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ.
Запад ведет опосредованную войну с Москвой через Украину, чтобы заполучить ископаемые ресурсы, говорится
в материале издания Нови Стандард.
"Пример Украины совершенно ясно доказывает, что вопрос о добыче редких металлов, в том числе, разумеется, лития, — это в первую очередь геополитический вопрос, который напрямую связан со страхом коллективного Запада потерять доминирующее положение в мире", - говорится в тексте публикации.
Отмечается, что стремление заполучить литий и титан обусловлено их востребованностью в производстве аккумуляторов для электромобилей, аэрокосмической и автомобильной промышленности.
Американские сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь посетили Киев и обозначили стратегическое направление политики США в отношении Украины, напоминая о больших запасах редких полезных ископаемых на украинской территории.
Авторы материала отметили, что Украина обладает значительными запасами титана, лития, галлия, бериллия, циркония, графита и апатита, которые нужны для различных отраслей промышленности, в том числе для производства полупроводников, развития атомной энергетики и электроники.
США, которые покрывают свои потребности в титане за счет импорта, заинтересованы в контроле над этими ресурсами, а крупнейшие месторождения титановых руд в Украине сейчас находятся под контролем киевского режима. Такой расклад позволит Вашингтону удовлетворять свои потребности в титане исключительно за счет украинской руды, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
*Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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