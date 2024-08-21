Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС прокомментировали принятие Радой закона о запрете УПЦ - 21.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240821/ukraina-851037463.html
В ЕС прокомментировали принятие Радой закона о запрете УПЦ
В ЕС прокомментировали принятие Радой закона о запрете УПЦ - 21.08.2024, ПРАЙМ
В ЕС прокомментировали принятие Радой закона о запрете УПЦ
В Европейском союзе считают принятие на Украине закона о запрете деятельность связанных с Русской православной церковью (РПЦ) религиозных организаций мерой... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T14:34+0300
2024-08-21T14:34+0300
россия
украина
ес
упц
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. В Европейском союзе считают принятие на Украине закона о запрете деятельность связанных с Русской православной церковью (РПЦ) религиозных организаций мерой безопасности и предотвращения вмешательства России в дела государства. Об этом агентству РИА Новости заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.По его словам, в ЕС также выразили надежду на то, что даже с принятием этого закона на Украине сохранится свобода вероисповедания, как и предполагает украинская конституция. Ранее Минкультуры Украины уведомила Украинскую православную церковь о разрыве договора аренды строений Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть ее 29 марта. Глава Минкультуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в монастыре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов быть не может, и братия будет стоять до конца. Он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры в одностороннем порядке невозможен, для этого необходимо решение суда.Украинские власти проводят самую масштабную в новейшей истории государства волну гонений на УПЦ из-за ее связей с Россией.
https://1prime.ru/20240820/ukraina-851007004.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, ес, упц
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, УПЦ
14:34 21.08.2024
 
В ЕС прокомментировали принятие Радой закона о запрете УПЦ

Стано: в ЕС ждут, что Киев будет соблюдать свободу вероисповедания

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. В Европейском союзе считают принятие на Украине закона о запрете деятельность связанных с Русской православной церковью (РПЦ) религиозных организаций мерой безопасности и предотвращения вмешательства России в дела государства. Об этом агентству РИА Новости заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
По его словам, в ЕС также выразили надежду на то, что даже с принятием этого закона на Украине сохранится свобода вероисповедания, как и предполагает украинская конституция.
Ранее Минкультуры Украины уведомила Украинскую православную церковь о разрыве договора аренды строений Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть ее 29 марта. Глава Минкультуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в монастыре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов быть не может, и братия будет стоять до конца. Он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры в одностороннем порядке невозможен, для этого необходимо решение суда.
Украинские власти проводят самую масштабную в новейшей истории государства волну гонений на УПЦ из-за ее связей с Россией.
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине
Вчера, 13:58
 
РОССИЯУКРАИНАЕСУПЦ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала