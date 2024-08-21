https://1prime.ru/20240821/ukraina-851037463.html

В ЕС прокомментировали принятие Радой закона о запрете УПЦ

В ЕС прокомментировали принятие Радой закона о запрете УПЦ - 21.08.2024, ПРАЙМ

В ЕС прокомментировали принятие Радой закона о запрете УПЦ

В Европейском союзе считают принятие на Украине закона о запрете деятельность связанных с Русской православной церковью (РПЦ) религиозных организаций мерой... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T14:34+0300

2024-08-21T14:34+0300

2024-08-21T14:34+0300

россия

украина

ес

упц

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. В Европейском союзе считают принятие на Украине закона о запрете деятельность связанных с Русской православной церковью (РПЦ) религиозных организаций мерой безопасности и предотвращения вмешательства России в дела государства. Об этом агентству РИА Новости заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.По его словам, в ЕС также выразили надежду на то, что даже с принятием этого закона на Украине сохранится свобода вероисповедания, как и предполагает украинская конституция. Ранее Минкультуры Украины уведомила Украинскую православную церковь о разрыве договора аренды строений Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть ее 29 марта. Глава Минкультуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в монастыре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов быть не может, и братия будет стоять до конца. Он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры в одностороннем порядке невозможен, для этого необходимо решение суда.Украинские власти проводят самую масштабную в новейшей истории государства волну гонений на УПЦ из-за ее связей с Россией.

https://1prime.ru/20240820/ukraina-851007004.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, ес, упц