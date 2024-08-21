https://1prime.ru/20240821/ukraina-851037463.html
В ЕС прокомментировали принятие Радой закона о запрете УПЦ
В ЕС прокомментировали принятие Радой закона о запрете УПЦ - 21.08.2024, ПРАЙМ
В ЕС прокомментировали принятие Радой закона о запрете УПЦ
В Европейском союзе считают принятие на Украине закона о запрете деятельность связанных с Русской православной церковью (РПЦ) религиозных организаций мерой... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T14:34+0300
2024-08-21T14:34+0300
2024-08-21T14:34+0300
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БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. В Европейском союзе считают принятие на Украине закона о запрете деятельность связанных с Русской православной церковью (РПЦ) религиозных организаций мерой безопасности и предотвращения вмешательства России в дела государства. Об этом агентству РИА Новости заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.По его словам, в ЕС также выразили надежду на то, что даже с принятием этого закона на Украине сохранится свобода вероисповедания, как и предполагает украинская конституция. Ранее Минкультуры Украины уведомила Украинскую православную церковь о разрыве договора аренды строений Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть ее 29 марта. Глава Минкультуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в монастыре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов быть не может, и братия будет стоять до конца. Он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры в одностороннем порядке невозможен, для этого необходимо решение суда.Украинские власти проводят самую масштабную в новейшей истории государства волну гонений на УПЦ из-за ее связей с Россией.
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В ЕС прокомментировали принятие Радой закона о запрете УПЦ
Стано: в ЕС ждут, что Киев будет соблюдать свободу вероисповедания
БРЮССЕЛЬ, 21 авг – ПРАЙМ. В Европейском союзе считают принятие на Украине закона о запрете деятельность связанных с Русской православной церковью (РПЦ) религиозных организаций мерой безопасности и предотвращения вмешательства России в дела государства. Об этом агентству РИА Новости заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
По его словам, в ЕС также выразили надежду на то, что даже с принятием этого закона на Украине сохранится свобода вероисповедания, как и предполагает украинская конституция.
Ранее Минкультуры Украины уведомила Украинскую православную церковь о разрыве договора аренды строений Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть ее 29 марта. Глава Минкультуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в монастыре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов быть не может, и братия будет стоять до конца. Он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры в одностороннем порядке невозможен, для этого необходимо решение суда.
Украинские власти проводят самую масштабную в новейшей истории государства волну гонений на УПЦ из-за ее связей с Россией.
Захарова назвала цель запрета канонической УПЦ на Украине