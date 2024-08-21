https://1prime.ru/20240821/ukraina-851038189.html

В МИД осудили Запад за санкционирование вторжения ВСУ в Курскую область

В МИД осудили Запад за санкционирование вторжения ВСУ в Курскую область - 21.08.2024, ПРАЙМ

В МИД осудили Запад за санкционирование вторжения ВСУ в Курскую область

Западные государства оказывают полную поддержку Киеву в его вторжении на российскую территорию через Курскую область, сообщила пресс-секретарь Мнистерства... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T14:53+0300

2024-08-21T14:53+0300

2024-08-21T14:53+0300

россия

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Западные государства оказывают полную поддержку Киеву в его вторжении на российскую территорию через Курскую область, сообщила пресс-секретарь Мнистерства иностранных дел России Мария Захарова.Более того, по словам российского дипломата, Запад полностью санкционирует действия Киева. "Вторжение на территорию Курской области происходит при всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России, комментируя атаки ВСУ на Россию, говорила, что таким образом украинский лидер Владимир Зеленский обнажил свою террористическую сущность, хотя раньше на Западе многие верили в его благие намерения.

https://1prime.ru/20240811/zakharova-850804320.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир зеленский