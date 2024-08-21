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В МИД осудили Запад за санкционирование вторжения ВСУ в Курскую область - 21.08.2024, ПРАЙМ
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В МИД осудили Запад за санкционирование вторжения ВСУ в Курскую область
В МИД осудили Запад за санкционирование вторжения ВСУ в Курскую область - 21.08.2024, ПРАЙМ
В МИД осудили Запад за санкционирование вторжения ВСУ в Курскую область
Западные государства оказывают полную поддержку Киеву в его вторжении на российскую территорию через Курскую область, сообщила пресс-секретарь Мнистерства... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T14:53+0300
2024-08-21T14:53+0300
россия
украина
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Западные государства оказывают полную поддержку Киеву в его вторжении на российскую территорию через Курскую область, сообщила пресс-секретарь Мнистерства иностранных дел России Мария Захарова.Более того, по словам российского дипломата, Запад полностью санкционирует действия Киева. "Вторжение на территорию Курской области происходит при всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России, комментируя атаки ВСУ на Россию, говорила, что таким образом украинский лидер Владимир Зеленский обнажил свою террористическую сущность, хотя раньше на Западе многие верили в его благие намерения.
https://1prime.ru/20240811/zakharova-850804320.html
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
14:53 21.08.2024
 
В МИД осудили Запад за санкционирование вторжения ВСУ в Курскую область

МИД: Запад санкционировал и поддерживал вторжение ВСУ в Курскую область

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Западные государства оказывают полную поддержку Киеву в его вторжении на российскую территорию через Курскую область, сообщила пресс-секретарь Мнистерства иностранных дел России Мария Захарова.
Более того, по словам российского дипломата, Запад полностью санкционирует действия Киева.
"Вторжение на территорию Курской области происходит при всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России, комментируя атаки ВСУ на Россию, говорила, что таким образом украинский лидер Владимир Зеленский обнажил свою террористическую сущность, хотя раньше на Западе многие верили в его благие намерения.
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2024
Зеленский обнажил свою террористическую сущность, заявила Захарова
11 августа, 10:13
 
РОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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