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Доллар укрепляется перед выходом протокола заседания ФРС США
Доллар укрепляется перед выходом протокола заседания ФРС США - 21.08.2024, ПРАЙМ
Доллар укрепляется перед выходом протокола заседания ФРС США
Стоимость доллара растет по отношению как к евро, так и к иене в среду вечером перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T18:06+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению как к евро, так и к иене в среду вечером перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.56 мск курс евро к доллару снижается до 1,1124 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1085 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 145,51 иены со 146,57 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на символические 0,01%, до 101,45 пункта. Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС США. Трейдеры также рассчитывают получить сведения о дальнейших действиях регулятора. Следующее заседание ФРС США пройдет 17-18 сентября. По данным CME Group, 70% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 5-5,25%, в то время как 31% прогнозирует ее понижение до 4,75-5%. Кроме того, в пятницу ожидается выступление главы американского регулятора Джерома Пауэлла.
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Курсы валют, курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
Доллар укрепляется перед выходом протокола заседания ФРС США
Доллар укрепляется к евро и иене перед выходом протокола заседания ФРС США
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению как к евро, так и к иене в среду вечером перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.56 мск курс евро к доллару снижается до 1,1124 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1085 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 145,51 иены со 146,57 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на символические 0,01%, до 101,45 пункта.
Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС США. Трейдеры также рассчитывают получить сведения о дальнейших действиях регулятора.
Следующее заседание ФРС США пройдет 17-18 сентября. По данным CME Group, 70% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 5-5,25%, в то время как 31% прогнозирует ее понижение до 4,75-5%.
Кроме того, в пятницу ожидается выступление главы американского регулятора Джерома Пауэлла.
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