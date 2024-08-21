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Доллар укрепляется перед выходом протокола заседания ФРС США

Доллар укрепляется перед выходом протокола заседания ФРС США - 21.08.2024, ПРАЙМ

Доллар укрепляется перед выходом протокола заседания ФРС США

Стоимость доллара растет по отношению как к евро, так и к иене в среду вечером перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T18:06+0300

2024-08-21T18:06+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению как к евро, так и к иене в среду вечером перед публикацией протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.56 мск курс евро к доллару снижается до 1,1124 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1085 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 145,51 иены со 146,57 иены за доллар на прошлом закрытии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на символические 0,01%, до 101,45 пункта. Позднее в среду будет опубликован протокол июльского заседания ФРС США. Трейдеры также рассчитывают получить сведения о дальнейших действиях регулятора. Следующее заседание ФРС США пройдет 17-18 сентября. По данным CME Group, 70% аналитиков ждут понижения учетной ставки до 5-5,25%, в то время как 31% прогнозирует ее понижение до 4,75-5%. Кроме того, в пятницу ожидается выступление главы американского регулятора Джерома Пауэлла.

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