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Сийярто рассказал о поставках топлива из России - 21.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240821/vengriya-851038431.html
Сийярто рассказал о поставках топлива из России
Сийярто рассказал о поставках топлива из России - 21.08.2024, ПРАЙМ
Сийярто рассказал о поставках топлива из России
Поставки газа из России в Венгрию не зависят от ситуации в Курской области, так как идут через "Турецкий поток", заявил министр иностранных дел и... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T14:55+0300
2024-08-21T14:58+0300
энергетика
венгрия
газ
газопровод "турецкий поток"
"турецкий поток"
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БУДАПЕШТ, 21 авг — ПРАЙМ. Поставки газа из России в Венгрию не зависят от ситуации в Курской области, так как идут через "Турецкий поток", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Сийярто в видеообращении в соцсети заявил, что газоснабжение Венгрии не зависит от ситуации в городе Суджа, поскольку поставки газа идут из России через Турцию, Болгарию и Сербию по газопроводу "Турецкий поток".Венгерская компания MVM утверждает, что получает газ из России через несколько маршрутов. Госсекретарь Силард Немет отметил, что через Украину в страну поступает только один миллиард кубометров газа в год. Это всего лишь одна восьмая от общего потребления.Сийярто также подчеркнул, что поставки ядерного топлива для АЭС "Пакш" осуществляются бесперебойно, и Венгрия располагает топливом для долгосрочной работы станции.В июле глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в 2023 году через "Турецкий поток" Будапешт получил 5,6 миллиарда кубометров газа, а в 2024 году — 3,9 миллиарда.Ранее венгерская администрация сообщила, что единственным топливом для АЭС "Пакш" может быть российское. Представители администрации пояснили, что французская компания Framatome не может предоставить топливо, подходящее для АЭС, построенных по российской технологии.АЭС "Пакш" — единственная атомная электростанция в Венгрии. Она находится в 100 километрах от Будапешта и в пяти километрах от города Пакш.
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венгрия, газ, газопровод "турецкий поток", "турецкий поток"
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Газ, Газопровод "Турецкий поток", "Турецкий поток"
14:55 21.08.2024 (обновлено: 14:58 21.08.2024)
 
Сийярто рассказал о поставках топлива из России

Сийярто: ситуация в Курской области не мешает поставкам топлива из РФ в Венгрию

© Фото : TurkStreamОкончание укладки первой нитки "Турецкого потока"
Окончание укладки первой нитки Турецкого потока - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© Фото : TurkStream
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БУДАПЕШТ, 21 авг — ПРАЙМ. Поставки газа из России в Венгрию не зависят от ситуации в Курской области, так как идут через "Турецкий поток", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто в видеообращении в соцсети заявил, что газоснабжение Венгрии не зависит от ситуации в городе Суджа, поскольку поставки газа идут из России через Турцию, Болгарию и Сербию по газопроводу "Турецкий поток".
Венгерская компания MVM утверждает, что получает газ из России через несколько маршрутов. Госсекретарь Силард Немет отметил, что через Украину в страну поступает только один миллиард кубометров газа в год. Это всего лишь одна восьмая от общего потребления.
Сийярто также подчеркнул, что поставки ядерного топлива для АЭС "Пакш" осуществляются бесперебойно, и Венгрия располагает топливом для долгосрочной работы станции.
АЭС Пакш - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
В Венгрии отметили пользу от эксплуатации АЭС "Пакш"
1 августа, 19:39
В июле глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в 2023 году через "Турецкий поток" Будапешт получил 5,6 миллиарда кубометров газа, а в 2024 году — 3,9 миллиарда.
Ранее венгерская администрация сообщила, что единственным топливом для АЭС "Пакш" может быть российское. Представители администрации пояснили, что французская компания Framatome не может предоставить топливо, подходящее для АЭС, построенных по российской технологии.
АЭС "Пакш" — единственная атомная электростанция в Венгрии. Она находится в 100 километрах от Будапешта и в пяти километрах от города Пакш.
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯГазГазопровод "Турецкий поток""Турецкий поток"
 
 
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