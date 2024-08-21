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Россия сократила закупки вина в ЕС до минимума с 2010 года
Россия сократила закупки вина в ЕС до минимума с 2010 года - 21.08.2024, ПРАЙМ
Россия сократила закупки вина в ЕС до минимума с 2010 года
Россия в июне закупила в Евросоюзе лишь 6,3 тысячи тонн вина, что стало минимумом с 2010 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T05:16+0300
2024-08-21T05:16+0300
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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Россия в июне закупила в Евросоюзе лишь 6,3 тысячи тонн вина, что стало минимумом с 2010 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Поставки этого европейского товара сокращаются уже третий месяц подряд. В июне они уменьшились еще на четверть по сравнению с маем — до 6,3 тысячи тонн. Это стало минимальным объемом с января 2010 года, когда в Россию ввезли лишь 5 тысяч тонн вина из ЕС. Сильнее всего экспорт рухнул у Франции – в девять раз, до 12 тонн. Для Франции это минимальный уровень поставок с февраля 1996 года (тогда продажи составили лишь 10 тонн вина), при этом в марте 2022 года поставок вообще не было. В 2,5 раза упали продажи Литвы – до 474,5 тонны, в 2,1 раза поставки уменьшила Латвия – до 636 тонн. Португалия и Чехия сократили экспорт примерно на 40% - до 710 и 60 тонн соответственно, Польша – на треть, до 952 тонн, а Германия – на 20%, до 417 тонн. Единственными крупными поставщиками на российский рынок, нарастившими экспорт в июне, стали Италия, которая увеличила продажи в Россию на 1% - до 2,6 тысячи тонн, а также Испания, откуда было ввезено 284 тонны вина против 253 тонн месяцем ранее. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года правительство повысило пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
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алкоголь, ес, вино
Экономика, алкоголь, ЕС, вино
Россия сократила закупки вина в ЕС до минимума с 2010 года
Россия в июне сократила закупки вина в Евросоюзе до минимума с 2010 года
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Россия в июне закупила в Евросоюзе лишь 6,3 тысячи тонн вина, что стало минимумом с 2010 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Поставки этого европейского товара сокращаются уже третий месяц подряд. В июне они уменьшились еще на четверть по сравнению с маем — до 6,3 тысячи тонн. Это стало минимальным объемом с января 2010 года, когда в Россию ввезли лишь 5 тысяч тонн вина из ЕС.
Сильнее всего экспорт рухнул у Франции – в девять раз, до 12 тонн. Для Франции это минимальный уровень поставок с февраля 1996 года (тогда продажи составили лишь 10 тонн вина), при этом в марте 2022 года поставок вообще не было.
РБК: в России значительно подорожают импортное вино и крепкий алкоголь
В 2,5 раза упали продажи Литвы – до 474,5 тонны, в 2,1 раза поставки уменьшила Латвия – до 636 тонн. Португалия и Чехия сократили экспорт примерно на 40% - до 710 и 60 тонн соответственно, Польша – на треть, до 952 тонн, а Германия – на 20%, до 417 тонн.
Единственными крупными поставщиками на российский рынок, нарастившими экспорт в июне, стали Италия, которая увеличила продажи в Россию на 1% - до 2,6 тысячи тонн, а также Испания, откуда было ввезено 284 тонны вина против 253 тонн месяцем ранее.
Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года правительство повысило пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.