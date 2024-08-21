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Венгрия опровергла угрозу льготных виз для шенгенской зоны

Венгрия опровергла угрозу льготных виз для шенгенской зоны - 21.08.2024, ПРАЙМ

Венгрия опровергла угрозу льготных виз для шенгенской зоны

Власти Венгрии в письме Европейской комиссии заявили, что не видят угрозы безопасности Шенгенской зоны в том, чтобы предоставить гражданам России и Белоруссии... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T17:32+0300

2024-08-21T17:32+0300

2024-08-21T17:32+0300

политика

венгрия

россия

белоруссия

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шенгенская виза

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БУДАПЕШТ, 21 авг - ПРАЙМ. Власти Венгрии в письме Европейской комиссии заявили, что не видят угрозы безопасности Шенгенской зоны в том, чтобы предоставить гражданам России и Белоруссии возможность получить льготные рабочие визы.В среду правительство Венгрии отправило Еврокомиссии разъяснительное письмо относительно включения граждан России и Белоруссии в программу "Национальной карты" — льготной двухлетней рабочей визы.Отмечается, что по мнению МИД Венгрии приезд российских и белорусских рабочих в Европу не представляет опасности. С одной стороны, правительство не ожидает большого количества претендентов, а с другой стороны, процесс проверки останется строгим. Поэтому правительство считает, что обладатели "национальных карт" не несут повышенной угрозы безопасности для других стран Шенгенской зоны.

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венгрия

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венгрия, россия, белоруссия, шенгенская зона, шенгенская виза