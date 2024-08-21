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Венгрия опровергла угрозу льготных виз для шенгенской зоны - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Венгрия опровергла угрозу льготных виз для шенгенской зоны
Венгрия опровергла угрозу льготных виз для шенгенской зоны - 21.08.2024, ПРАЙМ
Венгрия опровергла угрозу льготных виз для шенгенской зоны
Власти Венгрии в письме Европейской комиссии заявили, что не видят угрозы безопасности Шенгенской зоны в том, чтобы предоставить гражданам России и Белоруссии... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T17:32+0300
2024-08-21T17:32+0300
политика
венгрия
россия
белоруссия
шенгенская зона
шенгенская виза
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БУДАПЕШТ, 21 авг - ПРАЙМ. Власти Венгрии в письме Европейской комиссии заявили, что не видят угрозы безопасности Шенгенской зоны в том, чтобы предоставить гражданам России и Белоруссии возможность получить льготные рабочие визы.В среду правительство Венгрии отправило Еврокомиссии разъяснительное письмо относительно включения граждан России и Белоруссии в программу "Национальной карты" — льготной двухлетней рабочей визы.Отмечается, что по мнению МИД Венгрии приезд российских и белорусских рабочих в Европу не представляет опасности. С одной стороны, правительство не ожидает большого количества претендентов, а с другой стороны, процесс проверки останется строгим. Поэтому правительство считает, что обладатели "национальных карт" не несут повышенной угрозы безопасности для других стран Шенгенской зоны.
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венгрия, россия, белоруссия, шенгенская зона, шенгенская виза
Политика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Шенгенская зона, шенгенская виза
17:32 21.08.2024
 
Венгрия опровергла угрозу льготных виз для шенгенской зоны

Венгрия не считает льготные визы для граждан РФ и Белоруссии угрозой "шенгену"

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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БУДАПЕШТ, 21 авг - ПРАЙМ. Власти Венгрии в письме Европейской комиссии заявили, что не видят угрозы безопасности Шенгенской зоны в том, чтобы предоставить гражданам России и Белоруссии возможность получить льготные рабочие визы.
В среду правительство Венгрии отправило Еврокомиссии разъяснительное письмо относительно включения граждан России и Белоруссии в программу "Национальной карты" — льготной двухлетней рабочей визы.
Отмечается, что по мнению МИД Венгрии приезд российских и белорусских рабочих в Европу не представляет опасности. С одной стороны, правительство не ожидает большого количества претендентов, а с другой стороны, процесс проверки останется строгим. Поэтому правительство считает, что обладатели "национальных карт" не несут повышенной угрозы безопасности для других стран Шенгенской зоны.
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ПолитикаВЕНГРИЯРОССИЯБЕЛОРУССИЯШенгенская зонашенгенская виза
 
 
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