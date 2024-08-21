https://1prime.ru/20240821/viza-851046535.html

Венгрия получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян

Венгрия получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян - 21.08.2024, ПРАЙМ

Венгрия получила 27 заявок на льготную рабочую визу от россиян

В своём письме Еврокомиссии Венгрия сообщила, что на данный момент получила 27 заявок на льготную рабочую визу от граждан России и шесть — от граждан Беларуси. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T17:56+0300

2024-08-21T17:56+0300

2024-08-21T17:56+0300

политика

венгрия

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БУДАПЕШТ, 21 авг — ПРАЙМ. В своём письме Еврокомиссии Венгрия сообщила, что на данный момент получила 27 заявок на льготную рабочую визу от граждан России и шесть — от граждан Беларуси.В среду правительство Венгрии отправило Еврокомиссии письмо с разъяснениями относительно включения граждан России и Беларуси в программу "Национальной карты" — льготной двухлетней рабочей визы.В правительстве сообщили, что после расширения программы в июле заявления на участие подали всего 33 человека. На данный момент разрешение получили только семь из них.Сообщается, что из 33 заявителей 27 — граждане России, а 6 — граждане Беларуси. Из них 5 заявок от россиян и 2 от белорусов были одобрены, а остальные заявки всё ещё находятся в процессе рассмотрения.

https://1prime.ru/20240821/viza-851045385.html

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венгрия, белоруссия, россия