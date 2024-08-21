https://1prime.ru/20240821/vooruzhenie-851043261.html

Чемезов: на российское вооружение в мире есть большой лист ожидания

Чемезов: на российское вооружение в мире есть большой лист ожидания - 21.08.2024, ПРАЙМ

Чемезов: на российское вооружение в мире есть большой лист ожидания

Среди государств-партнеров сохраняется высокий спрос на поставки российского вооружения, рассказал генеральный директор "Ростеха". Сергей Чемезов. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T16:48+0300

2024-08-21T16:48+0300

2024-08-21T16:48+0300

сергей чемезов

ростех

поставки вооружения

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/82460/70/824607054_0:0:3520:1981_1920x0_80_0_0_b775a0cfebc79fad218ca185ddce7c08.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Среди государств-партнеров сохраняется высокий спрос на поставки российского вооружения, рассказал генеральный директор "Ростеха". Сергей Чемезов.Он рассказал, что объемы экспорта продукции временно снизились из-за необходимости использовать производимые ресурсы на фронте, однако уровень спроса из-за этого не опустился. Особый ажиотаж вызывают вооружения, которые уже были опробованы в ходе СВО и показали свои преимущества."Партнеры с пониманием относятся и готовы ждать. В "листе ожидания" на эту технику уже немалая очередь",— подчеркнул Чемезов в интервью агентству Reuters. Детали о странах-"партнерах" глава "Ростеха" не раскрыл.

https://1prime.ru/20240821/svo-851035774.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей чемезов, ростех, поставки вооружения, сво