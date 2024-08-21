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Чемезов: на российское вооружение в мире есть большой лист ожидания - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Чемезов: на российское вооружение в мире есть большой лист ожидания
Чемезов: на российское вооружение в мире есть большой лист ожидания - 21.08.2024, ПРАЙМ
Чемезов: на российское вооружение в мире есть большой лист ожидания
Среди государств-партнеров сохраняется высокий спрос на поставки российского вооружения, рассказал генеральный директор "Ростеха". Сергей Чемезов. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T16:48+0300
2024-08-21T16:48+0300
сергей чемезов
ростех
поставки вооружения
сво
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Среди государств-партнеров сохраняется высокий спрос на поставки российского вооружения, рассказал генеральный директор "Ростеха". Сергей Чемезов.Он рассказал, что объемы экспорта продукции временно снизились из-за необходимости использовать производимые ресурсы на фронте, однако уровень спроса из-за этого не опустился. Особый ажиотаж вызывают вооружения, которые уже были опробованы в ходе СВО и показали свои преимущества."Партнеры с пониманием относятся и готовы ждать. В "листе ожидания" на эту технику уже немалая очередь",— подчеркнул Чемезов в интервью агентству Reuters. Детали о странах-"партнерах" глава "Ростеха" не раскрыл.
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сергей чемезов, ростех, поставки вооружения, сво
Сергей Чемезов, Ростех, поставки вооружения, СВО
16:48 21.08.2024
 
Чемезов: на российское вооружение в мире есть большой лист ожидания

Гендиректор "Ростеха" рассказал о высоком спросе на экспорт российского оружия

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк#Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
#Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Среди государств-партнеров сохраняется высокий спрос на поставки российского вооружения, рассказал генеральный директор "Ростеха". Сергей Чемезов.
Он рассказал, что объемы экспорта продукции временно снизились из-за необходимости использовать производимые ресурсы на фронте, однако уровень спроса из-за этого не опустился. Особый ажиотаж вызывают вооружения, которые уже были опробованы в ходе СВО и показали свои преимущества.
"Партнеры с пониманием относятся и готовы ждать. В "листе ожидания" на эту технику уже немалая очередь",— подчеркнул Чемезов в интервью агентству Reuters. Детали о странах-"партнерах" глава "Ростеха" не раскрыл.
!Глава холдинга Ростех Сергей Чемезов - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
"Чувствует себя уверенно": Чемезов сделал заявление о ситуации на фронте
13:41
 
Сергей ЧемезовРостехпоставки вооруженияСВО
 
 
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