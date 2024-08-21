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СМИ: немецкий Rheinmetall оставил Польшу без снарядов
СМИ: немецкий Rheinmetall оставил Польшу без снарядов - 21.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: немецкий Rheinmetall оставил Польшу без снарядов
Немецкий концерн Rheinmetall сорвал выполнение условий контракта на поставку Польше 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, говорится в материале издания... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:05+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Немецкий концерн Rheinmetall сорвал выполнение условий контракта на поставку Польше 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, говорится в материале издания Rzeczpospolita."Уже август 2024 года, и мы не получили ни одного снаряда", - сказано в материале.Отмечается, что Варшава подписала контракт на поставку 50 тысяч снарядов. Польское агентство вооружений сообщило, что контракт был сорван из-за проблем с субподрядчиком, обязанности которого были возложены на южноафриканскую компанию Rheinmetall Denel Munition, дочернее предприятие Rheinmetall.Отмечается, что по неофициальным данным, поставки были заблокированы южноафриканским правительством из-за опасений, что снаряды могут попасть на Украину.Ранее Польша также подозревалась в манипуляциях с программой резервирования крупнокалиберных боеприпасов.
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германия, польша
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША
СМИ: немецкий Rheinmetall оставил Польшу без снарядов
Rzeczpospolita: Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше 155 мм снарядов
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Немецкий концерн Rheinmetall сорвал выполнение условий контракта на поставку Польше 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, говорится в материале издания Rzeczpospolita.
"Уже август 2024 года, и мы не получили ни одного снаряда", - сказано в материале.
Отмечается, что Варшава подписала контракт на поставку 50 тысяч снарядов. Польское агентство вооружений сообщило, что контракт был сорван из-за проблем с субподрядчиком, обязанности которого были возложены на южноафриканскую компанию Rheinmetall Denel Munition, дочернее предприятие Rheinmetall.
Отмечается, что по неофициальным данным, поставки были заблокированы южноафриканским правительством из-за опасений, что снаряды могут попасть на Украину.
Ранее Польша также подозревалась в манипуляциях с программой резервирования крупнокалиберных боеприпасов.
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