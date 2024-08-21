https://1prime.ru/20240821/vooruzheniya-851028283.html

СМИ: немецкий Rheinmetall оставил Польшу без снарядов

СМИ: немецкий Rheinmetall оставил Польшу без снарядов - 21.08.2024, ПРАЙМ

СМИ: немецкий Rheinmetall оставил Польшу без снарядов

Немецкий концерн Rheinmetall сорвал выполнение условий контракта на поставку Польше 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, говорится в материале издания... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T11:05+0300

2024-08-21T11:05+0300

2024-08-21T11:05+0300

вооружения

германия

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/45/842524595_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d19228142df3977a596c880542460abd.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Немецкий концерн Rheinmetall сорвал выполнение условий контракта на поставку Польше 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, говорится в материале издания Rzeczpospolita."Уже август 2024 года, и мы не получили ни одного снаряда", - сказано в материале.Отмечается, что Варшава подписала контракт на поставку 50 тысяч снарядов. Польское агентство вооружений сообщило, что контракт был сорван из-за проблем с субподрядчиком, обязанности которого были возложены на южноафриканскую компанию Rheinmetall Denel Munition, дочернее предприятие Rheinmetall.Отмечается, что по неофициальным данным, поставки были заблокированы южноафриканским правительством из-за опасений, что снаряды могут попасть на Украину.Ранее Польша также подозревалась в манипуляциях с программой резервирования крупнокалиберных боеприпасов.

https://1prime.ru/20240814/kompaniya-850885507.html

германия

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, польша