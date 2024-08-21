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В России вырос спрос на роутеры с VPN, сообщают СМИ

В России вырос спрос на роутеры с VPN, сообщают СМИ - 21.08.2024, ПРАЙМ

В России вырос спрос на роутеры с VPN, сообщают СМИ

Россияне стали чаще покупать роутеры с предустановленным VPN, сообщает издание "Известия". | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T11:43+0300

2024-08-21T11:43+0300

2024-08-21T11:43+0300

сервис vpn

youtube

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россияне стали чаще покупать роутеры с предустановленным VPN, сообщает издание "Известия".Так, в газете отметили, что по сравнению с концом июля число проданных устройств увеличилось на 40%. На рынке также появилось больше продавцов, предлагающих популярный гаджет. Цена на такие модели аналогично выросла.На рынке отметили, что стандартный маршрутизатор можно приобрести в среднем за 2 000 рублей, в это же время стоимость роутера с VPN стартует от 6 000 рублей. Специалисты подчеркивают, что такая опция позволяет смотреть ранее подвергшийся замедлению YouTube в неограниченной скорости.Эксперты предупреждают, что использование VPN напрямую влияет на безопасность пользовательских данных, так как именно через этот канал злоумышленники могут получить доступ к личной информации, системе "умного дома" и прочим приложениям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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