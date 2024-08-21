Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вырос спрос на роутеры с VPN, сообщают СМИ - 21.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240821/vpn-851030644.html
В России вырос спрос на роутеры с VPN, сообщают СМИ
В России вырос спрос на роутеры с VPN, сообщают СМИ - 21.08.2024, ПРАЙМ
В России вырос спрос на роутеры с VPN, сообщают СМИ
Россияне стали чаще покупать роутеры с предустановленным VPN, сообщает издание "Известия". | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:43+0300
2024-08-21T11:43+0300
сервис vpn
youtube
роутеры
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83448/39/834483912_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_54bdfc28166d90c960ff7570453cc25a.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россияне стали чаще покупать роутеры с предустановленным VPN, сообщает издание "Известия".Так, в газете отметили, что по сравнению с концом июля число проданных устройств увеличилось на 40%. На рынке также появилось больше продавцов, предлагающих популярный гаджет. Цена на такие модели аналогично выросла.На рынке отметили, что стандартный маршрутизатор можно приобрести в среднем за 2 000 рублей, в это же время стоимость роутера с VPN стартует от 6 000 рублей. Специалисты подчеркивают, что такая опция позволяет смотреть ранее подвергшийся замедлению YouTube в неограниченной скорости.Эксперты предупреждают, что использование VPN напрямую влияет на безопасность пользовательских данных, так как именно через этот канал злоумышленники могут получить доступ к личной информации, системе "умного дома" и прочим приложениям.
https://1prime.ru/20240821/kredity-851030243.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83448/39/834483912_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_4caa1b2772dc6592a876b544c2aa36c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сервис vpn, youtube, роутеры, россия
сервис VPN, YouTube, роутеры, РОССИЯ
11:43 21.08.2024
 
В России вырос спрос на роутеры с VPN, сообщают СМИ

"Известия": спрос на роутеры с VPN вырос на 40% по сравнению с концом июля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россияне стали чаще покупать роутеры с предустановленным VPN, сообщает издание "Известия".
Так, в газете отметили, что по сравнению с концом июля число проданных устройств увеличилось на 40%. На рынке также появилось больше продавцов, предлагающих популярный гаджет. Цена на такие модели аналогично выросла.
На рынке отметили, что стандартный маршрутизатор можно приобрести в среднем за 2 000 рублей, в это же время стоимость роутера с VPN стартует от 6 000 рублей. Специалисты подчеркивают, что такая опция позволяет смотреть ранее подвергшийся замедлению YouTube в неограниченной скорости.
Эксперты предупреждают, что использование VPN напрямую влияет на безопасность пользовательских данных, так как именно через этот канал злоумышленники могут получить доступ к личной информации, системе "умного дома" и прочим приложениям.
Сбербанк. - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
РБК: в России изучат новые ограничения "кредитов за пять минут"
11:36
 
сервис VPNYouTubeроутерыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала