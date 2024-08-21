https://1prime.ru/20240821/vpn-851030644.html
В России вырос спрос на роутеры с VPN, сообщают СМИ
В России вырос спрос на роутеры с VPN, сообщают СМИ - 21.08.2024, ПРАЙМ
В России вырос спрос на роутеры с VPN, сообщают СМИ
Россияне стали чаще покупать роутеры с предустановленным VPN, сообщает издание "Известия". | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:43+0300
2024-08-21T11:43+0300
2024-08-21T11:43+0300
сервис vpn
youtube
роутеры
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83448/39/834483912_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_54bdfc28166d90c960ff7570453cc25a.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Россияне стали чаще покупать роутеры с предустановленным VPN, сообщает издание "Известия".Так, в газете отметили, что по сравнению с концом июля число проданных устройств увеличилось на 40%. На рынке также появилось больше продавцов, предлагающих популярный гаджет. Цена на такие модели аналогично выросла.На рынке отметили, что стандартный маршрутизатор можно приобрести в среднем за 2 000 рублей, в это же время стоимость роутера с VPN стартует от 6 000 рублей. Специалисты подчеркивают, что такая опция позволяет смотреть ранее подвергшийся замедлению YouTube в неограниченной скорости.Эксперты предупреждают, что использование VPN напрямую влияет на безопасность пользовательских данных, так как именно через этот канал злоумышленники могут получить доступ к личной информации, системе "умного дома" и прочим приложениям.
https://1prime.ru/20240821/kredity-851030243.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83448/39/834483912_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_4caa1b2772dc6592a876b544c2aa36c9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сервис vpn, youtube, роутеры, россия
сервис VPN, YouTube, роутеры, РОССИЯ
В России вырос спрос на роутеры с VPN, сообщают СМИ
"Известия": спрос на роутеры с VPN вырос на 40% по сравнению с концом июля
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ.
Россияне стали чаще покупать роутеры с предустановленным VPN, сообщает издание "Известия"
.
Так, в газете отметили, что по сравнению с концом июля число проданных устройств увеличилось на 40%. На рынке также появилось больше продавцов, предлагающих популярный гаджет. Цена на такие модели аналогично выросла.
На рынке отметили, что стандартный маршрутизатор можно приобрести в среднем за 2 000 рублей, в это же время стоимость роутера с VPN стартует от 6 000 рублей. Специалисты подчеркивают, что такая опция позволяет смотреть ранее подвергшийся замедлению YouTube в неограниченной скорости.
Эксперты предупреждают, что использование VPN напрямую влияет на безопасность пользовательских данных, так как именно через этот канал злоумышленники могут получить доступ к личной информации, системе "умного дома" и прочим приложениям.
РБК: в России изучат новые ограничения "кредитов за пять минут"