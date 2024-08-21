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Стало известно, когда завершат проектирование ВСМ Москва-Петербург
Стало известно, когда завершат проектирование ВСМ Москва-Петербург - 21.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, когда завершат проектирование ВСМ Москва-Петербург
Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируют завершить в 2025 году, говорится в презентации,... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:32+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг — ПРАЙМ. Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируют завершить в 2025 году, говорится в презентации, представленной генеральным директором ООО "ВСМ Две столицы" Олегом Тони. . Согласно предоставленным данным, проектирование инфраструктуры на участках "Крюково-Тверь", "Тверь – Обухово 2" и "Обухово 2 – СПб-Главный" будет завершено к 2025 году.На данный момент в рамках всего проекта выполнено 71% инженерных изысканий, 91% документации по планировке территории и около 40% общей документации.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, предназначенная для движения поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. В настоящее время в России таких дорог ещё нет.Пилотным проектом станет высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство этой дороги планируется завершить в 2028 году, и она будет полностью запущена. Время в пути по этой магистрали составит всего 2 часа 15 минут. В целом, в России планируется создать целую сеть высокоскоростных магистралей.
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всм москва — санкт-петербург, всм, москва, санкт-петербург
Экономика, ВСМ Москва — Санкт-Петербург, ВСМ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Стало известно, когда завершат проектирование ВСМ Москва-Петербург
Тони: проектирование ВСМ Москва-Петербург планируется завершить в 2025 г
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг — ПРАЙМ. Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируют завершить в 2025 году, говорится в презентации, представленной генеральным директором ООО "ВСМ Две столицы" Олегом Тони. .
Согласно предоставленным данным, проектирование инфраструктуры на участках "Крюково-Тверь", "Тверь – Обухово 2" и "Обухово 2 – СПб-Главный" будет завершено к 2025 году.
На данный момент в рамках всего проекта выполнено 71% инженерных изысканий, 91% документации по планировке территории и около 40% общей документации.
Кабмин выделит средства на выкуп земель для постройки ВСМ Москва-Петербург
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, предназначенная для движения поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. В настоящее время в России таких дорог ещё нет.
Пилотным проектом станет высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство этой дороги планируется завершить в 2028 году, и она будет полностью запущена. Время в пути по этой магистрали составит всего 2 часа 15 минут. В целом, в России планируется создать целую сеть высокоскоростных магистралей.