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Стало известно, когда завершат проектирование ВСМ Москва-Петербург

Стало известно, когда завершат проектирование ВСМ Москва-Петербург - 21.08.2024, ПРАЙМ

Стало известно, когда завершат проектирование ВСМ Москва-Петербург

Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируют завершить в 2025 году, говорится в презентации,... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T15:32+0300

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экономика

всм москва — санкт-петербург

всм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг — ПРАЙМ. Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируют завершить в 2025 году, говорится в презентации, представленной генеральным директором ООО "ВСМ Две столицы" Олегом Тони. . Согласно предоставленным данным, проектирование инфраструктуры на участках "Крюково-Тверь", "Тверь – Обухово 2" и "Обухово 2 – СПб-Главный" будет завершено к 2025 году.На данный момент в рамках всего проекта выполнено 71% инженерных изысканий, 91% документации по планировке территории и около 40% общей документации.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, предназначенная для движения поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. В настоящее время в России таких дорог ещё нет.Пилотным проектом станет высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство этой дороги планируется завершить в 2028 году, и она будет полностью запущена. Время в пути по этой магистрали составит всего 2 часа 15 минут. В целом, в России планируется создать целую сеть высокоскоростных магистралей.

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москва

санкт-петербург

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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