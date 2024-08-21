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В Италии предупредили о риске мирового конфликта из-за ударов ВСУ по России - 21.08.2024, ПРАЙМ
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В Италии предупредили о риске мирового конфликта из-за ударов ВСУ по России
В Италии предупредили о риске мирового конфликта из-за ударов ВСУ по России - 21.08.2024, ПРАЙМ
В Италии предупредили о риске мирового конфликта из-за ударов ВСУ по России
Поставки оружия Киеву, чтобы он наносил удары по России, стали бы катастрофой, провоцирующий мировой конфликт. Об этом в интервью порталу sussidiario.net... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:59+0300
2024-08-21T12:00+0300
россия
украина
италия
военная помощь украине
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РИМ, 21 авг - ПРАЙМ. Поставки оружия Киеву, чтобы он наносил удары по России, стали бы катастрофой, провоцирующий мировой конфликт. Об этом в интервью порталу sussidiario.net рассказал лидер партии "Лига", министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини. "Гуманитарная и военная помощь, призванная дать Украине возможность защитить себя, всегда получала одобрение "Лиги". Катастрофой, преддверием драматического мирового конфликта, станет отправка оружия для нападения и убийств также и на территории России", - отметил итальянский политик. Ранее уже несколько западных союзников Украины разрешили ВСУ применять их оружие для ударов по российской территории, однако Италия не входит в их число. Например, глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен говорил, что наносить удары по инфраструктуре или военным объектам противника в рамках вторжения на его территорию, это вполне соответствует правилам войны. По его словам, нельзя устанавливать такое ограничение, согласно которому вооружение Дании может использоваться только на территории Украины.Как комментировал помощник президента России Николай Патрушев заявил, что нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии стран НАТО и спецслужб Запада. По его словам, "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов".
https://1prime.ru/20240819/daniya-850985636.html
украина
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россия, украина, италия, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, военная помощь Украине
11:59 21.08.2024 (обновлено: 12:00 21.08.2024)
 
В Италии предупредили о риске мирового конфликта из-за ударов ВСУ по России

Сальвини: отправка оружия для ударов по территории России станет катастрофой

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФонтан Треви в Риме
Фонтан Треви в Риме - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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РИМ, 21 авг - ПРАЙМ. Поставки оружия Киеву, чтобы он наносил удары по России, стали бы катастрофой, провоцирующий мировой конфликт. Об этом в интервью порталу sussidiario.net рассказал лидер партии "Лига", министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
"Гуманитарная и военная помощь, призванная дать Украине возможность защитить себя, всегда получала одобрение "Лиги". Катастрофой, преддверием драматического мирового конфликта, станет отправка оружия для нападения и убийств также и на территории России", - отметил итальянский политик.
Ранее уже несколько западных союзников Украины разрешили ВСУ применять их оружие для ударов по российской территории, однако Италия не входит в их число. Например, глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен говорил, что наносить удары по инфраструктуре или военным объектам противника в рамках вторжения на его территорию, это вполне соответствует правилам войны. По его словам, нельзя устанавливать такое ограничение, согласно которому вооружение Дании может использоваться только на территории Украины.
Как комментировал помощник президента России Николай Патрушев заявил, что нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии стран НАТО и спецслужб Запада. По его словам, "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов".
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
Дания разрешила ВСУ наносить удары по России своим оружием
19 августа, 17:01
 
РОССИЯУКРАИНАИТАЛИЯвоенная помощь Украине
 
 
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