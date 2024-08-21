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Главе управления трансформации ФСИН вменяют взятку в два миллиона рублей

Главе управления трансформации ФСИН вменяют взятку в два миллиона рублей - 21.08.2024, ПРАЙМ

Главе управления трансформации ФСИН вменяют взятку в два миллиона рублей

Начальнику управления цифровой трансформации ФСИН России Алексею Тимченко предъявили обвинение во взяточничестве на сумму два миллиона рублей, сообщили в среду... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T20:57+0300

2024-08-21T20:57+0300

2024-08-21T20:57+0300

мошенничество

россия

фсин

взятка

суд

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Начальнику управления цифровой трансформации ФСИН России Алексею Тимченко предъявили обвинение во взяточничестве на сумму два миллиона рублей, сообщили в среду РИА Новости в правоохранительных органах. Накануне пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) объявило о задержании начальника Управления цифровой трансформации ведомства по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.Согласно информации на сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, в задачи управления входит разработка и реализация единой технической политики в сфере цифровой трансформации и информатизации. Управление также занимается подготовкой проектов нормативных правовых актов, обеспечивает постепенный переход на использование отечественного программного обеспечения, оборудования и единой среды разработки. Кроме того, управление отвечает за организацию технологической независимости информационных систем и инфраструктуры ФСИН от иностранного оборудования и программного обеспечения, а также за обеспечение учреждений и органов УИС необходимыми средствами.

https://1prime.ru/20240812/vzyatka-850827522.html

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россия, фсин, взятка, суд