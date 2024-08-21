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Торговля России и Японии в июне упала почти на треть

Торговля России и Японии в июне упала почти на треть - 21.08.2024, ПРАЙМ

Торговля России и Японии в июне упала почти на треть

Общий импорт Японии из России в июле 2024 года просел на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а экспорт в РФ снизился на 32,1%,... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T07:37+0300

2024-08-21T07:37+0300

2024-08-21T07:37+0300

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ТОКИО, 21 авг – ПРАЙМ. Общий импорт Японии из России в июле 2024 года просел на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а экспорт в РФ снизился на 32,1%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные министерством финансов Японии. В частности, экспорт из Японии в РФ в июле этого года составил 34,6 миллиарда иен (237,99 миллиона долларов). Импорт Японией из России в отчетный период составил 36,1 миллиарда иен (248,3 миллиона долларов).

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россия, япония, торговля