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Задолженность по зарплате в РФ за июль выросла на 30,7 процента

Задолженность по зарплате в РФ за июль выросла на 30,7 процента - 21.08.2024, ПРАЙМ

Задолженность по зарплате в РФ за июль выросла на 30,7 процента

Суммарная задолженность по зарплате в России за июль выросла на 100,5 миллиона рублей, или на 30,7%, и на 1 августа составила 427,4 миллиона рублей, сообщил... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T19:03+0300

2024-08-21T19:03+0300

2024-08-21T19:03+0300

экономика

зарплата

задолженность по зарплатам

росстат

россия

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за июль выросла на 100,5 миллиона рублей, или на 30,7%, и на 1 августа составила 427,4 миллиона рублей, сообщил Росстат. По состоянию на 1 августа 2024 года общая сумма задолженности по заработной плате составила 427,4 миллиона рублей. По сравнению с 1 июля 2024 года этот показатель увеличился на 100,5 миллиона рублей, что составляет 30,7%. Однако по сравнению с 1 августа 2023 года задолженность снизилась на 16,8 миллиона рублей, или на 3,8%.Росстат отмечает, что данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (без учета субъектов малого предпринимательства). Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа, 45% (192,5 миллиона рублей) приходится на долги, образовавшиеся в 2024 году, 22,4% (95,8 миллиона рублей) – на долги 2023 года, а 32,6% (139,1 миллиона рублей) – на долги, возникшие ранее 2022 года.С задержкой выплаты заработной платы на 1 августа столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

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зарплата, задолженность по зарплатам, росстат, россия