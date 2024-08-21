https://1prime.ru/20240821/zakharova-851039913.html

Москва следит за военной активностью Токио у границ России, взаявили в МИД

Москва следит за военной активностью Токио у границ России, взаявили в МИД - 21.08.2024, ПРАЙМ

Москва следит за военной активностью Токио у границ России, взаявили в МИД

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила власти Японии, что Москва внимательно наблюдает за за шагами Токио по... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T15:33+0300

2024-08-21T15:33+0300

2024-08-21T15:33+0300

россия

япония

https://cdnn.1prime.ru/img/82673/59/826735939_0:538:1729:1510_1920x0_80_0_0_41628a0fca5f2a2ab966e843a82779bb.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила власти Японии, что Москва внимательно наблюдает за за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи российских границ.Дипломат также добавила, что в России обеспокоены возможным размыванием безъядерного статуса Японии."Внимательно следим за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи российских границ на Дальнем Востоке, втягиванием в нее внерегиональных игроков из числа государств-членов НАТО", - сказала официальный представитель МИД на брифинге. Кроме того, Захарова заявила, что особое беспокойство также вызывают проведение Токио многосторонних учений с задействованием союзнической стратегической авиации, сертифицированной под выполнение ядерных задач.

https://1prime.ru/20240818/ukraina-850963576.html

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, япония