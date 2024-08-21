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Москва следит за военной активностью Токио у границ России, взаявили в МИД - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Москва следит за военной активностью Токио у границ России, взаявили в МИД
Москва следит за военной активностью Токио у границ России, взаявили в МИД - 21.08.2024, ПРАЙМ
Москва следит за военной активностью Токио у границ России, взаявили в МИД
Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила власти Японии, что Москва внимательно наблюдает за за шагами Токио по... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:33+0300
2024-08-21T15:33+0300
россия
япония
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила власти Японии, что Москва внимательно наблюдает за за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи российских границ.Дипломат также добавила, что в России обеспокоены возможным размыванием безъядерного статуса Японии."Внимательно следим за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи российских границ на Дальнем Востоке, втягиванием в нее внерегиональных игроков из числа государств-членов НАТО", - сказала официальный представитель МИД на брифинге. Кроме того, Захарова заявила, что особое беспокойство также вызывают проведение Токио многосторонних учений с задействованием союзнической стратегической авиации, сертифицированной под выполнение ядерных задач.
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россия, япония
РОССИЯ, ЯПОНИЯ
15:33 21.08.2024
 
Москва следит за военной активностью Токио у границ России, взаявили в МИД

МИД: Россия следит за активностью Японии у своих границ

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца "Хамагири" Морских сил самообороны Японии во Владивосток
Государственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца Хамагири Морских сил самообороны Японии во Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила власти Японии, что Москва внимательно наблюдает за за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи российских границ.
Дипломат также добавила, что в России обеспокоены возможным размыванием безъядерного статуса Японии.
"Внимательно следим за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи российских границ на Дальнем Востоке, втягиванием в нее внерегиональных игроков из числа государств-членов НАТО", - сказала официальный представитель МИД на брифинге.
Кроме того, Захарова заявила, что особое беспокойство также вызывают проведение Токио многосторонних учений с задействованием союзнической стратегической авиации, сертифицированной под выполнение ядерных задач.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
Захарова прокомментировала сообщения о срыве переговоров с Киевом
18 августа, 15:11
 
РОССИЯЯПОНИЯ
 
 
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