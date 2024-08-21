https://1prime.ru/20240821/zakharova-851039913.html
Москва следит за военной активностью Токио у границ России, взаявили в МИД
Москва следит за военной активностью Токио у границ России, взаявили в МИД - 21.08.2024, ПРАЙМ
Москва следит за военной активностью Токио у границ России, взаявили в МИД
Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила власти Японии, что Москва внимательно наблюдает за за шагами Токио по... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:33+0300
2024-08-21T15:33+0300
2024-08-21T15:33+0300
россия
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/82673/59/826735939_0:538:1729:1510_1920x0_80_0_0_41628a0fca5f2a2ab966e843a82779bb.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила власти Японии, что Москва внимательно наблюдает за за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи российских границ.Дипломат также добавила, что в России обеспокоены возможным размыванием безъядерного статуса Японии."Внимательно следим за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи российских границ на Дальнем Востоке, втягиванием в нее внерегиональных игроков из числа государств-членов НАТО", - сказала официальный представитель МИД на брифинге. Кроме того, Захарова заявила, что особое беспокойство также вызывают проведение Токио многосторонних учений с задействованием союзнической стратегической авиации, сертифицированной под выполнение ядерных задач.
https://1prime.ru/20240818/ukraina-850963576.html
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82673/59/826735939_0:376:1729:1672_1920x0_80_0_0_67852ba03db0089431d35cf4e9ebd277.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, япония
Москва следит за военной активностью Токио у границ России, взаявили в МИД
МИД: Россия следит за активностью Японии у своих границ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила власти Японии, что Москва внимательно наблюдает за за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи российских границ.
Дипломат также добавила, что в России обеспокоены возможным размыванием безъядерного статуса Японии.
"Внимательно следим за шагами Токио по расширению военно-морской активности вблизи российских границ на Дальнем Востоке, втягиванием в нее внерегиональных игроков из числа государств-членов НАТО", - сказала официальный представитель МИД на брифинге.
Кроме того, Захарова заявила, что особое беспокойство также вызывают проведение Токио многосторонних учений с задействованием союзнической стратегической авиации, сертифицированной под выполнение ядерных задач.
Захарова прокомментировала сообщения о срыве переговоров с Киевом