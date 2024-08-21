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В США заявили о готовности Зеленского к побегу - 21.08.2024, ПРАЙМ
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В США заявили о готовности Зеленского к побегу
В США заявили о готовности Зеленского к побегу - 21.08.2024, ПРАЙМ
В США заявили о готовности Зеленского к побегу
Украинский лидер Владимир Зеленский хорошо подготовился к побегу с Украины в случае наступления российской армии, рассказал экс-советник Минобороны США... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T16:14+0300
2024-08-21T16:15+0300
россия
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский хорошо подготовился к побегу с Украины в случае наступления российской армии, рассказал экс-советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.Полковник в отставке упомянул, что у Зеленского есть недвижимость в Италии и штате Флорида в США. По его словам, он, вероятно, перевел свои средства в такие страны, как Кипр, Албания и Швейцария."Он (Зеленский - ред.) готов к побегу", — заявил он.Макгрегор отметил, что как только Зеленский увидит, что ВС России уже близко, он сразу сядет в самолет и покинет страну, тем самым повторив "афганский сценарий". По его словам, также нельзя исключать варианта, что Вооруженные силы Украины выступят против Зеленского, потому что им надоест столь тяжелое положение на фронте.
https://1prime.ru/20240821/ukraina-851036540.html
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россия, украина, сша, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
16:14 21.08.2024 (обновлено: 16:15 21.08.2024)
 
В США заявили о готовности Зеленского к побегу

Макгрегор: Зеленский уже готов к побегу из страны из-за продвижения ВС России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский хорошо подготовился к побегу с Украины в случае наступления российской армии, рассказал экс-советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Полковник в отставке упомянул, что у Зеленского есть недвижимость в Италии и штате Флорида в США. По его словам, он, вероятно, перевел свои средства в такие страны, как Кипр, Албания и Швейцария.
"Он (Зеленский - ред.) готов к побегу", — заявил он.
Макгрегор отметил, что как только Зеленский увидит, что ВС России уже близко, он сразу сядет в самолет и покинет страну, тем самым повторив "афганский сценарий". По его словам, также нельзя исключать варианта, что Вооруженные силы Украины выступят против Зеленского, потому что им надоест столь тяжелое положение на фронте.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Киеву грозят провалы в боях, если он не убедит Запад помогать, пишет СМИ
14:11
 
РОССИЯУКРАИНАСШАВладимир Зеленский
 
 
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