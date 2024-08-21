https://1prime.ru/20240821/zelenskiy-851041800.html
В США заявили о готовности Зеленского к побегу
В США заявили о готовности Зеленского к побегу - 21.08.2024, ПРАЙМ
В США заявили о готовности Зеленского к побегу
Украинский лидер Владимир Зеленский хорошо подготовился к побегу с Украины в случае наступления российской армии, рассказал экс-советник Минобороны США... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T16:14+0300
2024-08-21T16:14+0300
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский хорошо подготовился к побегу с Украины в случае наступления российской армии, рассказал экс-советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.Полковник в отставке упомянул, что у Зеленского есть недвижимость в Италии и штате Флорида в США. По его словам, он, вероятно, перевел свои средства в такие страны, как Кипр, Албания и Швейцария."Он (Зеленский - ред.) готов к побегу", — заявил он.Макгрегор отметил, что как только Зеленский увидит, что ВС России уже близко, он сразу сядет в самолет и покинет страну, тем самым повторив "афганский сценарий". По его словам, также нельзя исключать варианта, что Вооруженные силы Украины выступят против Зеленского, потому что им надоест столь тяжелое положение на фронте.
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россия, украина, сша, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
В США заявили о готовности Зеленского к побегу
Макгрегор: Зеленский уже готов к побегу из страны из-за продвижения ВС России
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ.
Украинский лидер Владимир Зеленский хорошо подготовился к побегу с Украины в случае наступления российской армии, рассказал экс-советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор в эфире
YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Полковник в отставке упомянул, что у Зеленского есть недвижимость в Италии и штате Флорида в США. По его словам, он, вероятно, перевел свои средства в такие страны, как Кипр, Албания и Швейцария.
"Он (Зеленский - ред.) готов к побегу", — заявил он.
Макгрегор отметил, что как только Зеленский увидит, что ВС России уже близко, он сразу сядет в самолет и покинет страну, тем самым повторив "афганский сценарий". По его словам, также нельзя исключать варианта, что Вооруженные силы Украины выступят против Зеленского, потому что им надоест столь тяжелое положение на фронте.
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