https://1prime.ru/20240821/zerno-851044483.html
В последний вагон: ЕС нарастил импорт зерна из России до повышения пошлин
В последний вагон: ЕС нарастил импорт зерна из России до повышения пошлин - 21.08.2024, ПРАЙМ
В последний вагон: ЕС нарастил импорт зерна из России до повышения пошлин
Евросоюз в июне увеличил импорт российского зерна почти вдвое до повышения пошлин на импорт, следует из данных Евростата, которые есть в распоряжении агентства... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T17:14+0300
2024-08-21T17:14+0300
2024-08-21T17:14+0300
экономика
ес
россия
зерно
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Евросоюз в июне увеличил импорт российского зерна почти вдвое до повышения пошлин на импорт, следует из данных Евростата, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости.В начале лета ЕС импортировал зерно из России на 11,8 миллиона евро, что превышает майские показатели (6,5 миллиона евро) почти в два раза.Объем импорта в натуральном выражении также вырос, составив 43,4 тысячи тонн в июне по сравнению с 32,8 тысячами тонн в мае. Импорт пшеницы возрос в 2,4 раза до 9 миллионов евро, а гречки в 2,6 раза до 720 тысяч евро.В Евростате отметили, что в июне Италия стала главным импортером, увеличив свои закупки в пять раз до 7,2 миллиона евро.С 1 июля ЕС ввел повышенные пошлины на импорт зерна, масличных культур и переработанных продуктов из России и Белоруссии, которые могут составлять до 95 евро за тонну или до 50% от стоимости продукции.
https://1prime.ru/20240530/zerno-848670651.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, россия, зерно
Экономика, ЕС, РОССИЯ, зерно
В последний вагон: ЕС нарастил импорт зерна из России до повышения пошлин
Евростат: ЕС нарастил ввоз зерна из РФ до 43,4 тыс тонн перед повышением пошлин
БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ.
Евросоюз в июне увеличил импорт российского зерна почти вдвое до повышения пошлин на импорт, следует
из данных Евростата, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости.
В начале лета ЕС импортировал зерно из России на 11,8 миллиона евро, что превышает майские показатели (6,5 миллиона евро) почти в два раза.
Объем импорта в натуральном выражении также вырос, составив 43,4 тысячи тонн в июне по сравнению с 32,8 тысячами тонн в мае. Импорт пшеницы возрос в 2,4 раза до 9 миллионов евро, а гречки в 2,6 раза до 720 тысяч евро.
В Евростате отметили, что в июне Италия стала главным импортером, увеличив свои закупки в пять раз до 7,2 миллиона евро.
С 1 июля ЕС ввел повышенные пошлины на импорт зерна, масличных культур и переработанных продуктов из России и Белоруссии, которые могут составлять до 95 евро за тонну или до 50% от стоимости продукции.
ЕС введет заградительные пошлины на зерно из России и Белоруссии