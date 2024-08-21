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В последний вагон: ЕС нарастил импорт зерна из России до повышения пошлин - 21.08.2024, ПРАЙМ
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В последний вагон: ЕС нарастил импорт зерна из России до повышения пошлин
В последний вагон: ЕС нарастил импорт зерна из России до повышения пошлин - 21.08.2024, ПРАЙМ
В последний вагон: ЕС нарастил импорт зерна из России до повышения пошлин
Евросоюз в июне увеличил импорт российского зерна почти вдвое до повышения пошлин на импорт, следует из данных Евростата, которые есть в распоряжении агентства... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T17:14+0300
2024-08-21T17:14+0300
экономика
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зерно
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БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Евросоюз в июне увеличил импорт российского зерна почти вдвое до повышения пошлин на импорт, следует из данных Евростата, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости.В начале лета ЕС импортировал зерно из России на 11,8 миллиона евро, что превышает майские показатели (6,5 миллиона евро) почти в два раза.Объем импорта в натуральном выражении также вырос, составив 43,4 тысячи тонн в июне по сравнению с 32,8 тысячами тонн в мае. Импорт пшеницы возрос в 2,4 раза до 9 миллионов евро, а гречки в 2,6 раза до 720 тысяч евро.В Евростате отметили, что в июне Италия стала главным импортером, увеличив свои закупки в пять раз до 7,2 миллиона евро.С 1 июля ЕС ввел повышенные пошлины на импорт зерна, масличных культур и переработанных продуктов из России и Белоруссии, которые могут составлять до 95 евро за тонну или до 50% от стоимости продукции.
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ес, россия, зерно
Экономика, ЕС, РОССИЯ, зерно
17:14 21.08.2024
 
В последний вагон: ЕС нарастил импорт зерна из России до повышения пошлин

Евростат: ЕС нарастил ввоз зерна из РФ до 43,4 тыс тонн перед повышением пошлин

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Евросоюз в июне увеличил импорт российского зерна почти вдвое до повышения пошлин на импорт, следует из данных Евростата, которые есть в распоряжении агентства РИА Новости.
В начале лета ЕС импортировал зерно из России на 11,8 миллиона евро, что превышает майские показатели (6,5 миллиона евро) почти в два раза.
Объем импорта в натуральном выражении также вырос, составив 43,4 тысячи тонн в июне по сравнению с 32,8 тысячами тонн в мае. Импорт пшеницы возрос в 2,4 раза до 9 миллионов евро, а гречки в 2,6 раза до 720 тысяч евро.
В Евростате отметили, что в июне Италия стала главным импортером, увеличив свои закупки в пять раз до 7,2 миллиона евро.
С 1 июля ЕС ввел повышенные пошлины на импорт зерна, масличных культур и переработанных продуктов из России и Белоруссии, которые могут составлять до 95 евро за тонну или до 50% от стоимости продукции.
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