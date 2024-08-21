https://1prime.ru/20240821/zhurnalist-851024647.html
В МИД сделали предупреждение западным журналистам
В МИД сделали предупреждение западным журналистам - 21.08.2024, ПРАЙМ
В МИД сделали предупреждение западным журналистам
Каждое без исключения проникновение и пребывание западных журналистов на территории России будет рассматриваться уполномоченными органами в индивидуальном... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T09:23+0300
2024-08-21T09:23+0300
2024-08-21T09:23+0300
сми
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Каждое без исключения проникновение и пребывание западных журналистов на территории России будет рассматриваться уполномоченными органами в индивидуальном порядке, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова."И с каждым журналистом, или так называемым журналистом, или теми, кто работает под прикрытием западных журналистов… каждый этот случай (проникновения западных журналистов на приграничные территории - ред.) будет, безусловно, на контроле, будет проводиться по нему проверка, он будет отслеживаться, это будет касаться журналистов всех стран", - пояснила представитель министерства в эфире радио Sputnik. Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240821/putin-851024047.html
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сми, журналисты, запад, россия, мария захарова, мид рф
СМИ, журналисты, ЗАПАД, РОССИЯ, Мария Захарова, МИД РФ
В МИД сделали предупреждение западным журналистам
МИД: каждое незаконное проникновение журналистов Запада в Курскую область контролируется
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Каждое без исключения проникновение и пребывание западных журналистов на территории России будет рассматриваться уполномоченными органами в индивидуальном порядке, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"И с каждым журналистом, или так называемым журналистом, или теми, кто работает под прикрытием западных журналистов… каждый этот случай (проникновения западных журналистов на приграничные территории - ред.) будет, безусловно, на контроле, будет проводиться по нему проверка, он будет отслеживаться, это будет касаться журналистов всех стран", - пояснила представитель министерства в эфире радио Sputnik.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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