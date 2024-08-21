https://1prime.ru/20240821/zhurnalist-851024647.html

В МИД сделали предупреждение западным журналистам

В МИД сделали предупреждение западным журналистам - 21.08.2024, ПРАЙМ

В МИД сделали предупреждение западным журналистам

Каждое без исключения проникновение и пребывание западных журналистов на территории России будет рассматриваться уполномоченными органами в индивидуальном... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T09:23+0300

2024-08-21T09:23+0300

2024-08-21T09:23+0300

сми

журналисты

запад

россия

мария захарова

мид рф

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Каждое без исключения проникновение и пребывание западных журналистов на территории России будет рассматриваться уполномоченными органами в индивидуальном порядке, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова."И с каждым журналистом, или так называемым журналистом, или теми, кто работает под прикрытием западных журналистов… каждый этот случай (проникновения западных журналистов на приграничные территории - ред.) будет, безусловно, на контроле, будет проводиться по нему проверка, он будет отслеживаться, это будет касаться журналистов всех стран", - пояснила представитель министерства в эфире радио Sputnik. Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240821/putin-851024047.html

запад

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сми, журналисты, запад, россия, мария захарова, мид рф