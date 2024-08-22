Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД РФ рассказали обо ответе на заморозку Западом российских активов - 22.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240822/aktivy-851052479.html
В МИД РФ рассказали обо ответе на заморозку Западом российских активов
В МИД РФ рассказали обо ответе на заморозку Западом российских активов - 22.08.2024, ПРАЙМ
В МИД РФ рассказали обо ответе на заморозку Западом российских активов
Москва ответит на заморозку Западом своих активов, Россия располагает достаточным арсеналом политических, экономических шагов в отношении тех, кто пытается... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T07:59+0300
2024-08-22T08:00+0300
экономика
россия
заморозка российских активов
ответ
https://cdnn.1prime.ru/img/82666/88/826668851_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d1b9c5eedeb248f1e6f097035b5c61eb.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Москва ответит на заморозку Западом своих активов, Россия располагает достаточным арсеналом политических, экономических шагов в отношении тех, кто пытается "положить руку" на ее золотовалютные резервы, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Брюссель в конце июля этого года направил украинской стороне первый транша военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от "замороженных" российских активов. "Что точно будет потеряно навсегда, так это репутация есовских финансовых институтов, которые десятилетиями создавали себе имидж надежных операторов на рынке ценных бумаг", - сказали в МИД. Там добавил, что "чем дальше ЕС будет идти по пути наращивания нелегитимных антироссийских санкций, тем более плачевные последствия это будет иметь для его финансово-экономической системы". "Ответные меры, разумеется, последуют. Они будут взвешенными, выверенными и не наносящими ущерба российским экономическим операторам", - заявили в МИД. "Располагаем достаточным арсеналом соответствующих политических и экономических шагов в отношении тех, кто пытается "положить руку" на российские золотовалютные резервы", - заключили там.
https://1prime.ru/20240816/aktivy-850901139.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82666/88/826668851_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8e8cdf45fccde2f4cb8300ee4eef4fb0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, заморозка российских активов, ответ
Экономика, РОССИЯ, заморозка российских активов, ответ
07:59 22.08.2024 (обновлено: 08:00 22.08.2024)
 
В МИД РФ рассказали обо ответе на заморозку Западом российских активов

МИД России: Москва ответит на заморозку Западом своих активов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк%Здание министерства иностранных дел РФ
%Здание министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Москва ответит на заморозку Западом своих активов, Россия располагает достаточным арсеналом политических, экономических шагов в отношении тех, кто пытается "положить руку" на ее золотовалютные резервы, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Брюссель в конце июля этого года направил украинской стороне первый транша военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от "замороженных" российских активов.
"Что точно будет потеряно навсегда, так это репутация есовских финансовых институтов, которые десятилетиями создавали себе имидж надежных операторов на рынке ценных бумаг", - сказали в МИД.
Там добавил, что "чем дальше ЕС будет идти по пути наращивания нелегитимных антироссийских санкций, тем более плачевные последствия это будет иметь для его финансово-экономической системы".
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
Лед тронулся. Кто и зачем выкупил замороженные активы россиян
16 августа, 08:00
"Ответные меры, разумеется, последуют. Они будут взвешенными, выверенными и не наносящими ущерба российским экономическим операторам", - заявили в МИД.
"Располагаем достаточным арсеналом соответствующих политических и экономических шагов в отношении тех, кто пытается "положить руку" на российские золотовалютные резервы", - заключили там.
 
ЭкономикаРОССИЯзаморозка российских активовответ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала