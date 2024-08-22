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В МИД РФ рассказали обо ответе на заморозку Западом российских активов

В МИД РФ рассказали обо ответе на заморозку Западом российских активов - 22.08.2024, ПРАЙМ

В МИД РФ рассказали обо ответе на заморозку Западом российских активов

Москва ответит на заморозку Западом своих активов, Россия располагает достаточным арсеналом политических, экономических шагов в отношении тех, кто пытается... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T07:59+0300

2024-08-22T07:59+0300

2024-08-22T08:00+0300

экономика

россия

заморозка российских активов

ответ

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Москва ответит на заморозку Западом своих активов, Россия располагает достаточным арсеналом политических, экономических шагов в отношении тех, кто пытается "положить руку" на ее золотовалютные резервы, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Брюссель в конце июля этого года направил украинской стороне первый транша военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от "замороженных" российских активов. "Что точно будет потеряно навсегда, так это репутация есовских финансовых институтов, которые десятилетиями создавали себе имидж надежных операторов на рынке ценных бумаг", - сказали в МИД. Там добавил, что "чем дальше ЕС будет идти по пути наращивания нелегитимных антироссийских санкций, тем более плачевные последствия это будет иметь для его финансово-экономической системы". "Ответные меры, разумеется, последуют. Они будут взвешенными, выверенными и не наносящими ущерба российским экономическим операторам", - заявили в МИД. "Располагаем достаточным арсеналом соответствующих политических и экономических шагов в отношении тех, кто пытается "положить руку" на российские золотовалютные резервы", - заключили там.

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россия, заморозка российских активов, ответ