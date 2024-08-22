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Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов государств - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов государств
Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов государств - 22.08.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов государств
Москва и Пекин осудили инициативы по захвату активов и собственности государств и подчеркнули право таких государств на применение ответных мер, следует из... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T11:06+0300
2024-08-22T11:06+0300
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Москва и Пекин осудили инициативы по захвату активов и собственности государств и подчеркнули право таких государств на применение ответных мер, следует из совместного коммюнике."Стороны подтверждают, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервные валюты, должны неукоснительно соблюдаться. Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер", - сказано в тексте документа.Также в коммюнике отмечается, что обе стороны будут поддерживать нормальное функционирование расчетных каналов в торговле между двумя странами, а также укреплять и развивать свою платежно-расчетную инфраструктуру, включая открытие корреспондентских счетов и создание филиалов и дочерних банков.Главы правительств также договорились о расширении сотрудничества в банковской и страховой сферах, а также о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Обе стороны подчеркнули значительное значение инвестиционного сотрудничества и выразили готовность к дальнейшему его развитию.
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россия, китай
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ
11:06 22.08.2024
 
Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов государств

Коммюнике: Россия и Китай осудили изъятие активов и собственности государств

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПоднятие российского флага в Шанхае
Поднятие российского флага в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Москва и Пекин осудили инициативы по захвату активов и собственности государств и подчеркнули право таких государств на применение ответных мер, следует из совместного коммюнике.
"Стороны подтверждают, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервные валюты, должны неукоснительно соблюдаться. Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер", - сказано в тексте документа.
Также в коммюнике отмечается, что обе стороны будут поддерживать нормальное функционирование расчетных каналов в торговле между двумя странами, а также укреплять и развивать свою платежно-расчетную инфраструктуру, включая открытие корреспондентских счетов и создание филиалов и дочерних банков.
Главы правительств также договорились о расширении сотрудничества в банковской и страховой сферах, а также о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Обе стороны подчеркнули значительное значение инвестиционного сотрудничества и выразили готовность к дальнейшему его развитию.
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