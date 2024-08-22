https://1prime.ru/20240822/aktivy-851056407.html
Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов государств
Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов государств - 22.08.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов государств
Москва и Пекин осудили инициативы по захвату активов и собственности государств и подчеркнули право таких государств на применение ответных мер, следует из... | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T11:06+0300
2024-08-22T11:06+0300
2024-08-22T11:06+0300
экономика
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/76505/35/765053520_0:85:1500:929_1920x0_80_0_0_08103baea2cb95c3abcb2cb883176595.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Москва и Пекин осудили инициативы по захвату активов и собственности государств и подчеркнули право таких государств на применение ответных мер, следует из совместного коммюнике."Стороны подтверждают, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервные валюты, должны неукоснительно соблюдаться. Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер", - сказано в тексте документа.Также в коммюнике отмечается, что обе стороны будут поддерживать нормальное функционирование расчетных каналов в торговле между двумя странами, а также укреплять и развивать свою платежно-расчетную инфраструктуру, включая открытие корреспондентских счетов и создание филиалов и дочерних банков.Главы правительств также договорились о расширении сотрудничества в банковской и страховой сферах, а также о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Обе стороны подчеркнули значительное значение инвестиционного сотрудничества и выразили готовность к дальнейшему его развитию.
https://1prime.ru/20240821/tovarooborot-851029078.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76505/35/765053520_74:0:1426:1014_1920x0_80_0_0_cf329b8e33b4859da6e4847ad755cbfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай
Россия и Китай осудили инициативы по изъятию активов государств
Коммюнике: Россия и Китай осудили изъятие активов и собственности государств
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Москва и Пекин осудили инициативы по захвату активов и собственности государств и подчеркнули право таких государств на применение ответных мер, следует из совместного коммюнике.
"Стороны подтверждают, что международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, включая суверенные резервные валюты, должны неукоснительно соблюдаться. Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер", - сказано в тексте документа.
Также в коммюнике отмечается, что обе стороны будут поддерживать нормальное функционирование расчетных каналов в торговле между двумя странами, а также укреплять и развивать свою платежно-расчетную инфраструктуру, включая открытие корреспондентских счетов и создание филиалов и дочерних банков.
Главы правительств также договорились о расширении сотрудничества в банковской и страховой сферах, а также о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Обе стороны подчеркнули значительное значение инвестиционного сотрудничества и выразили готовность к дальнейшему его развитию.
В России спрогнозировали удвоение объема товарооборота с Китаем к 2030 году