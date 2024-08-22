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В "Мечел" сообщили о продаже активов в Литве и Швейцарии

В "Мечел" сообщили о продаже активов в Литве и Швейцарии - 22.08.2024, ПРАЙМ

В "Мечел" сообщили о продаже активов в Литве и Швейцарии

"Мечел" ранее в августе договорился о продаже своих предприятий в Швейцарии и Литве, рассчитывая на прибыль до 7 миллиардов рублей, говорится в сообщении... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T17:31+0300

2024-08-22T17:31+0300

2024-08-22T17:31+0300

экономика

мечел

активы

литва

швейцария

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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. "Мечел" ранее в августе договорился о продаже своих предприятий в Швейцарии и Литве, рассчитывая на прибыль до 7 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. "В августе 2024 года группа заключила ряд контрактов на продажу нескольких своих европейских дочерних компаний третьей стороне. Ожидаемая прибыль оценивается в 5-7 миллиардов рублей без учета налогов", - говорится в материалах компании. "Речь идет о компаниях в Швейцарии, а также о металлургическом заводе "Мечел-Нямунас", - уточнили в пресс-службе "Мечела". Согласно отчетности компании за первое полугодие, "Мечел" получил чистый убыток в общей сумме 14,015 миллиарда рублей от потери контроля над некоторыми иностранными дочерними компаниями в Европе и Азии в связи с введенными международными санкциями. Представитель компании уточнил, что большая часть убытка связана с металлотрейдером "Мечел-Сервис Глобал", предприятия которого ввели в качестве "защитных мер" для продолжения своей деятельности механизм Firewal. "В соответствии с Регламентом ЕС данные меры направлены на лишение санкционного юридического лица контроля над несанкционным, зарегистрированным на территории ЕС. Таким образом, все управление компаниями, входящими в "Мечел-Сервис Глобал", осуществляется независимо местным руководством, никакая финансовая и операционная информация не предоставляется в ПАО "Мечел", по этой причине компания зафиксировала убыток в размере 12,3 миллиарда рублей", - рассказали в пресс-службе. "Дополнительный убыток в размере 1,7 миллиарда рублей компания получила от вынужденной продажи угольного трейдера в Азии", - добавили там. Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

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мечел, активы, литва, швейцария