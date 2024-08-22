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На Мосбирже зафиксировали падение российского рынка акций
На Мосбирже зафиксировали падение российского рынка акций - 22.08.2024, ПРАЙМ
На Мосбирже зафиксировали падение российского рынка акций
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга упал на 1,53%, следует из данных Московской биржи. | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T19:04+0300
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МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга упал на 1,53%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,53%, до 2 725,75 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,1%, до 940,61 пункта.
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мосбиржа, акции
На Мосбирже зафиксировали падение российского рынка акций
Мосбиржа: российский рынок акций по итогам четверга упал на 1,53%
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга упал на 1,53%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,53%, до 2 725,75 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,1%, до 940,61 пункта.
Микрофинансовое сообщество ответило на предложения ЦБ по изменению рынка